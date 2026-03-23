Natalia Jiménez: ¿podría enfrentar cargos por usar ambulancia como taxi?

El traslado de la cantante española Natalia Jiménez en una ambulancia privada con sirenas activadas generó controversia en redes sociales, luego de que utilizara este medio para esquivar el tráfico en la Ciudad de México y llegar a tiempo a una celebración en Huamantla. El caso abrió una discusión sobre el uso de vehículos de emergencia para fines personales y sus posibles implicaciones legales.

Traslado tras el Vive Latino

El episodio ocurrió la noche del 14 de marzo, después de que la intérprete participara en el festival Vive Latino. Cerca de las 21:20, subió al escenario como invitada de Chetes para interpretar “Si tú no vuelves”. Minutos más tarde, alrededor de las 21:45, abordó una ambulancia destinada originalmente a atender emergencias médicas dentro del evento.

INSTAGRAM/Natalia Jiménez

El objetivo era asistir al cumpleaños número 40 de Carlos Rivera. El trayecto fue documentado en redes sociales: la unidad avanzó por el Circuito Interior con luces y sirenas encendidas en dirección al aeropuerto, donde un helicóptero esperaba para continuar el traslado.

En un video compartido en Instagram, la cantante expresó: “¡Vámonos! ¡Abran paso!”, “Carlitos, ahí voy. De que llego, llego” y “Mi aventura para poder llegar a la fiesta de mi amigo”.

A las 22:05, ya se encontraba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y aproximadamente a las 23:30 llegó al hotel Casa Huamantla, justo cuando el festejado partía el pastel.

La difusión del video provocó críticas entre usuarios, quienes cuestionaron el uso de un vehículo de emergencia en un contexto no relacionado con atención médica, señalando una posible falta de ética.

Marco legal sobre el uso de ambulancias

El Reglamento para Regular los Vehículos de Uso como Ambulancia en la Ciudad de México, publicado en 2022, establece que tanto unidades públicas como privadas solo pueden activar sirenas y luces cuando atienden una urgencia médica o trasladan a un paciente en estado grave (artículo 15.c).

Asimismo, circular en estas condiciones sin cumplir dichos requisitos puede derivar en la remisión inmediata del vehículo al depósito vehicular (artículo 37.II.d).

Por su parte, la norma NOM-034-SSA3-2013 limita el uso de ambulancias a la atención prehospitalaria y traslado legítimo de pacientes. También contempla sanciones penales por uso indebido, que pueden ir de seis meses a dos años de prisión, además de multas que oscilan entre los 2 mil y 9 mil pesos.

Otras disposiciones incluyen sanciones administrativas, suspensión del servicio, revisión de licencias y documentación, así como la posibilidad de iniciar procesos penales en caso de agravantes. Además, cualquier persona puede presentar una denuncia ante la Agencia de Protección Sanitaria, organismo facultado para inspeccionar y sancionar.

¿Existe responsabilidad para la cantante?

De acuerdo con la normativa vigente, no se contemplan sanciones directas para quienes utilicen o aborden una ambulancia con fines personales, salvo que se configure otro delito. La responsabilidad recae en la empresa operadora, el propietario del vehículo y el personal encargado de la unidad.

Actualmente, Natalia Jiménez se encuentra de gira con el tour “Antología 20 años / La Jiménez”, con presentaciones en distintos países. A lo largo de su carrera, ha procurado mantenerse al margen de controversias.

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BB