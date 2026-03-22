Fallece Carrie Anne Fleming, actriz de Supernatural, a los 51 años

La industria televisiva canadiense se encuentra de luto tras el fallecimiento de la actriz Carrie Anne Fleming, quien murió a los 51 años luego de enfrentar complicaciones derivadas del cáncer de mama .

El deceso ocurrió el pasado 26 de febrero en Sidney, en la provincia de Columbia Británica. La noticia se dio a conocer públicamente y fue confirmada por el actor Jim Beaver, su colega en la serie Supernatural.

Fleming construyó una carrera sólida principalmente en la pantalla chica , participando en producciones vinculadas al drama y al terror. Sus primeros trabajos incluyeron apariciones en series como Viper, así como un papel en la comedia cinematográfica Happy Gilmore, protagonizada por Adam Sandler.

Con el paso del tiempo, se integró a distintos proyectos televisivos que le permitieron afianzar su presencia en el medio. Entre ellos destaca su participación en Masters of Horror, donde colaboró con el director Dario Argento en el episodio “Jenifer”.

Personajes que marcaron su carrera

Uno de sus papeles más recordados fue el de Karen Singer en Supernatural , donde interpretó a la esposa de Bobby Singer, personaje clave dentro de la historia. Esta aparición la vinculó con una de las series más longevas del género fantástico, ampliando su alcance entre audiencias internacionales.

En una etapa más reciente, formó parte del elenco de iZombie con el personaje recurrente de Candy Baker, participación que se extendió durante cinco temporadas. También intervino en la producción televisiva The Unauthorized Full House Story, donde dio vida a la madre de Candace Cameron Bure.

Nacida el 16 de agosto de 1974 en Digby, Nueva Escocia, Fleming se formó como actriz en instituciones de Columbia Británica , entre ellas Kaleidoscope Theatre y Kidco Theatre Dance Company.

Además de su trabajo en televisión y cine, mantuvo una presencia constante en el teatro local, participando en montajes como Romeo y Julieta, Magnolias de acero, Noises Off y Fama.

SV