La competición de Miss Universo vive unos momentos tensos luego de que Nawat Itsaragrisil, empresario tailandés parte de la organización del evento en dicho país, sostuviera una discusión pública con Fátima Bosch, Miss México.

El incidente ocurrió durante una reunión entre las competidoras y autoridades organizadoras del evento en Tailandia. A la representante de México se le recriminó no promocionar al país sede por supuestamente direcciones del director de Miss Universo en México. A lo cual, Fátima Bosch aseguró que era capaz de publicar lo que se le solicitaba. Sin embargo, el monólogo de Itsaragrisil continuó hasta que Bosch también solicitó ser parte del diálogo, lo cual no fue permitido. Miss México se levantó para irse, recriminando que no era escuchada y el empresario tailandés urgió la llegada de elementos de seguridad.

La situación ha sido comentada en redes, acumulando críticas para Nawat Itsaragrisil por su trato con Fátima Bosch. Ante ello, Miss Universo utilizó sus redes sociales oficiales para difundir el siguiente comunicado.

Esto dijo Miss Universo del incidente entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

"La Organización de Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) reafirma su compromiso para trabajar de cerca con la comunidad auspiciadora del evento, la Organización Miss Grand International (MGI, por sus siglas en inglés) y todos los socios locales en búsqueda de realizar con éxito la competición número 74 de Miss Universo. Tods juntos, estamos dedicados a sostener los más altos estándares de respeto, seguridad e integridad para todas las personas participantes, así como el staff y partes interesadas" aseguró.

Como respuesta a la situación tensa "Una delegación del máximo nivel, liderada por el Director Ejecutivo, Mr. Mario Búcaro, está viajando hacia Tailandia con el objetivo de fortalecer la colaboración con el país auspiciante del evento, MGI y las autoridades relevantes involucradas. Su misión es coordinar los esfuerzos para asegurar un ambiente seguro y profesional para todas las delegadas y reafirmar el compromiso de MUO con la transparencia, el respeto y la unidad".

Así mismo, se confirmó que el calendario de actividades se mantiene tal y como había sido informado: "Todos los eventos y actividades agendadas continuarán de acuerdo con lo planeado, en completa cooperación con el país sede y MGI, reafirmando la meta compartida de entregar una celebración global excepcional que refleje los valores de diversidad, empoderamiento e inclusión que definen al legado de Miss Universo".

"La Organización de Miss Universo se mantiene firme en su misión de promover la colaboración, el respeto y la oportunidad para mujeres alrededor del mundo de trabajar de la mano de todos los colaboradores para asegurar una experiencia segura, inspiradora y memorable para cada delegada", aseguró.

