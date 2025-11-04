Previo a la final de Miss Universo 2025, que se celebrará el próximo 21 de noviembre, el nombre del empresario tailandés Nawat Itsaragrisil se volvió tendencia, pues protagonizó un polémico momento con la representante mexicana Fátima Bosch.

El concurso de belleza se encuentra en uno de sus momentos más tensos luego de que Bosch denunciara discriminación por parte de los organizadores, en específico Nawat Itsaragrisil, durante la entrega de bandas a las candidatas.

Fátima junto con el resto de las concursantes escuchaban atentas la reunión encabezada por Nawat, pero lo que empezó como un reclamo del empresario a Bosch por no seguir supuestamente indicaciones terminó con la tabasqueña abandonando el lugar y reclamo por faltas de respeto.

¿Quién es Nawat Itsaragrisil?

El empresario tailandés que tuvo el conflicto con la representante mexicana es reconocido en el mundo de los certámenes de belleza, sin embargo, ganó aún más reconocimiento cuando fue designado como director general de Miss Universe Tailandia, en abril de este año.

Antes de estar en el mundo de los certámenes de belleza, trabajó como guía turístico, y tiempo después trabajó en los medios de comunicación con programas de viajes y entretenimiento en su país.

Una de las noticias más importantes de él, aconteció el pasado mes de abril, cuando fue nombrado Director Ejecutivo de la Miss Universe Organization. En Instagram cuenta con 1.8 millones de seguidores, y gran parte de su contenido compartido es sobre los certámenes de belleza.

Miss Universo reacciona

La situación escaló de forma rápida tanto en el certamen como en redes sociales, ante la situación, el perfil oficial de Miss Universe compartió un comunicado hace 8 horas donde menciona lo siguiente:

"La Organización Miss Universo se mantiene firme en su misión de promover la colaboración, el respeto y las oportunidades para las mujeres de todo el mundo, trabajando de la mano con todos los socios para garantizar una experiencia segura, inspiradora e inolvidable para cada delegada."

MB

