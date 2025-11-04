El pasado 27 de octubre se confirmó la detención del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga en Miami, Florida por elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), debido a un asunto migratorio. El empresario se encuentra detenido desde septiembre pasado en un centro de procesamiento por su situación irregular en Estados Unidos.

Álvarez Puga es esposo de la ex conductora de TV Azteca Inés Gómez Mont, quien presenta una orden de aprehensión por diversos cargos federales adjuntos, entre ellos malversación de fondos, defraudación fiscal y delincuencia organizada.

El arresto del empresario volvió a poner debajo los reflectores a Inés, quién permanece desaparecida desde el año 2021.

El último proyecto de Inés Gómez en la televisión fue en 2019 para el programa "Familias frente al fuego". Asimismo, su última publicación en Instagram y X fue en enero de 2023, en donde compartió una nota de un medio de comunicación local, en la cual rectifica su error y pide disculpas por afirmar la existencia de una orden de prisión preventiva en contra de la conductora.

Esto se sabe de su paradero

El paradero de la presentadora Inés Gómez Mont, prófuga de la justicia mexicana desde 2021, es desconocido, aunque circulan algunas especulaciones y rumores sobre que se encuentra en el extranjero. Con la detención de Álvarez Puga, algunos internautas comienzan a especular que Inés podría estar en la misma ciudad.

Sin embargo, el pasado 4 octubre de 2025, el periodista de espectáculos argentino Javier Ceriani reveló que la conductora estaría escondida en Dubái.

La declaración la dio durante su programa de YouTube, en donde señaló que la conductora "habría hablado por teléfono con alguien de Televisa. Y esa señora se levantó al teléfono y dijo: ‘Ay, me está llamando mi amiguita, está en Dubái y me está invitando a Dubái’".

