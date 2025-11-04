Fátima Bosch, concursante de Miss Universo 2025, quien orgullosamente representa a México, denunció en redes sociales las agresiones que recibió durante el famoso certamen de belleza.

El certamen de Miss Universo es uno de los más reconocidos a nivel internacional, donde concursantes de distintos países compiten por el título en cada edición, la cual se lleva a cabo una vez al año. La edición de este 2025 ha dado mucho de qué hablar tras las acusaciones de Fátima Bosch —representante de México— contra Nawat Itsaragrisil, director general de Miss Universe Tailandia, quien fue designado en este cargo en 2024.

¿Qué sucedió entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil?

De acuerdo con la declaración de Fátima, difundida en redes sociales, el conflicto inició cuando Itsaragrisil, director del certamen, la insultó tras haber tenido problemas con la organización del evento. Según su testimonio, esto no le pareció justo, ya que —afirmó— ella está en el concurso “haciendo todo bien” y no teniendo problemas con nadie.

¿Fátima Bosch seguirá en Miss Universo 2025?

La agresión contra Fátima Bosch en el certamen de Miss Universo 2025 ha generado dudas entre el público sobre si continuará su participación en este evento de talla internacional; sin embargo, hasta el momento no se ha descartado su presencia, pues fue la misma concursante quien en redes confirmo que sigue adelante en Miss Universo 2025.

“Solo decirle a mi país que aquí estoy… no tengo miedo de alzar mi voz”.

“Decirle a mi país que estoy comprometida… como el día uno; y mientras haya Miss Universo, México tiene representante”, dijo Fátima, confirmando que sigue en el concurso de belleza.

