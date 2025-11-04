Los aficionados al cine francés pueden ver en la pantalla grande la película Enzo, un drama adolescente que es perfecto para ver en la pantalla grande.

Enzo. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

La trama se centra en Enzo, de 16 años, desafía las expectativas de su familia burguesa al comenzar un aprendizaje en albañilería, un camino muy alejado de la vida prestigiosa que habían imaginado para él.

En su elegante villa del soleado sur de Francia, las tensiones aumentan mientras las preguntas insistentes y las presiones pesan sobre el futuro y los sueños de Enzo. Sin embargo, en las obras de construcción, Vlad, un carismático compañero ucraniano, sacude el mundo de Enzo y le abre la puerta a posibilidades inesperadas.

Este filme formó parte de la competencia de la Quincena de los Cineastas del Festival de Cannes y tuvo su estreno mexicano dentro de la selección internacional del pasado Festival Internacional de Cine de Morelia.

Enzo

De Robin Campillo.

Con Eloy Pohu, Pierfrancesco Favino, Éloide Bouchez, Maksym Slivinskyi, Malou Khebizi.

Francia, 2025.

XM