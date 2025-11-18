Las polémicas continúan en torno a la edición 2025 del certamen de belleza de Miss Universo. El día de hoy, a través de redes sociales, Omar Harfouch renunció a su participación como jurado e informó sus motivos a través de su perfil oficial de Instagram.De acuerdo con el músico francés, dos días antes de la final se realizó una votación secreta para pre seleccionar a 30 finalistas de entre las 136 contendientes. Esta supuesta votación habría sido realizada por miembros no oficiales del jurado. En ese sentido, Harfouch señaló que nadie conoce cuáles son las participantes que quedaron seleccionadas a través de esta votación secreta.Por tanto, el artista decidió dejar su puesto en la competencia, luego de que no podría estar frente a las cámaras pretendiendo legitimar una votación deshonesta.Ante ello, Miss Universo mandó un comunicado en el que señaló que el señor Harfuch había aceptado ser uno de los ocho miembros oficiales del panel de jurados de Miss Universo, pero que, debido a la desinformación publicada en redes sociales del artista, ha aceptado su renuncia al panel y ha sido excluido del certamen, por lo que no podrá volver a hacer uso de la marca de ninguna manera.Así mismo, la organización clarificó que no existe tal votación secreta y que ningún grupo fuera del panel de jueces elegido tiene la posibilidad de evaluar a las candidatas y mucho menos seleccionar a las finalistas. De igual forma, Miss Universo aseguró que todos sus procesos de evaluación son realizados bajo un estándar de transparencia y protocolos de supervisión.También a través de redes sociales, el exfutbolista Claude Makélele anunció el día de hoy que, debido a razones personales, no podrá asistir al evento de Miss Universo 2025. A través de una publicación en Instagram, el francés ofreció una disculpa a la organización y a todas las personas que integran el certamen de belleza.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB