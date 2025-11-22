Sábado, 22 de Noviembre 2025

Walter Mercado revela los colores de la suerte para cada signo del zodiaco

Los astros revelan no solo los mensajes celestiales para cada signo, sino también el color del día que debe acompañarlos

Por: Yahaira Chagollan

Descubre qué color te corresponde este fin de semana. ESPECIAL

En el universo de la astrología, cada signo del zodiaco vibra con una energía única, y según la visión espiritual de Walter Mercado, esa energía puede potenciarse a través de colores específicos que atraen la suerte, la armonía y la protección.

Hoy, los astros revelan no solo los mensajes celestiales para cada signo, sino también el color del día que debe acompañarlos para abrir caminos y fortalecer su aura.

A continuación, descubre qué color te corresponde este fin de semana y cómo puedes usarlo para alinearte con las vibraciones del universo.

Colores de la suerte para cada signo del zodiaco

ARIES

  • Rojo, el color que despierta tu fuerza, impulsa tus decisiones y abre caminos de acción y conquista.

TAURO

  • Verde esmeralda, tono que estabiliza tus emociones, atrae bienestar y refuerza tu conexión con la prosperidad.

GÉMINIS

  • Amarillo brillante, color de la inteligencia, la agilidad mental y la comunicación fluida que abre puertas.

CÁNCER

  • Blanco, símbolo de protección, pureza y claridad emocional que te permite avanzar con paz interior.

LEO

  • Dorado, el color que resalta tu brillo, magnetismo personal y poder para atraer reconocimiento y éxitos.

VIRGO

  • Beige o marrón suave, tonalidades que favorecen la estabilidad, la concentración y la toma de decisiones sensatas.

LIBRA

  • Rosa pastel, color que armoniza tus relaciones, mejora la energía afectiva y atrae equilibrio a tu entorno.

ESCORPIO

  • Vino o borgoña, tonos profundos que fortalecen tu intuición, magnetismo personal y poder de transformación.

SAGITARIO

  • Púrpura, color de expansión espiritual, visión amplia y buena fortuna en viajes, estudios e inspiración.

CAPRICORNIO

  • Gris plata, tono que refuerza tu disciplina, tu claridad y tu capacidad para construir logros duraderos.

ACUARIO

  • Azul eléctrico, el color que estimula la creatividad, las ideas innovadoras y las conexiones inesperadas.

PISCIS

  • Turquesa, tono que armoniza tu mundo emocional, limpia energías densas y abre paso a la inspiración espiritual.

YC

