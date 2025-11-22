Walter Mercado revela los colores de la suerte para cada signo del zodiaco

En el universo de la astrología, cada signo del zodiaco vibra con una energía única, y según la visión espiritual de Walter Mercado, esa energía puede potenciarse a través de colores específicos que atraen la suerte, la armonía y la protección.

Hoy, los astros revelan no solo los mensajes celestiales para cada signo, sino también el color del día que debe acompañarlos para abrir caminos y fortalecer su aura.

A continuación, descubre qué color te corresponde este fin de semana y cómo puedes usarlo para alinearte con las vibraciones del universo.

Colores de la suerte para cada signo del zodiaco

ARIES

Rojo, el color que despierta tu fuerza, impulsa tus decisiones y abre caminos de acción y conquista.

TAURO

Verde esmeralda, tono que estabiliza tus emociones, atrae bienestar y refuerza tu conexión con la prosperidad.

GÉMINIS

Amarillo brillante, color de la inteligencia, la agilidad mental y la comunicación fluida que abre puertas.

CÁNCER

Blanco, símbolo de protección, pureza y claridad emocional que te permite avanzar con paz interior.

LEO

Dorado, el color que resalta tu brillo, magnetismo personal y poder para atraer reconocimiento y éxitos.

VIRGO

Beige o marrón suave, tonalidades que favorecen la estabilidad, la concentración y la toma de decisiones sensatas.

LIBRA

Rosa pastel, color que armoniza tus relaciones, mejora la energía afectiva y atrae equilibrio a tu entorno.

ESCORPIO

Vino o borgoña, tonos profundos que fortalecen tu intuición, magnetismo personal y poder de transformación.

SAGITARIO

Púrpura, color de expansión espiritual, visión amplia y buena fortuna en viajes, estudios e inspiración.

CAPRICORNIO

Gris plata, tono que refuerza tu disciplina, tu claridad y tu capacidad para construir logros duraderos.

ACUARIO

Azul eléctrico, el color que estimula la creatividad, las ideas innovadoras y las conexiones inesperadas.

PISCIS

Turquesa, tono que armoniza tu mundo emocional, limpia energías densas y abre paso a la inspiración espiritual.

YC