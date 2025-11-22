¿Se viene un dueto? Belinda insinúa posible colaboración con Cazzu

Belinda y Cazzu se convirtieron en tendencia la noche del 20 de noviembre tras coincidir por primera vez en Ciudad de México durante la gala de premiación organizada por GQ México, donde ambas fueron reconocidas por su trayectoria artística.

La expectativa en torno a su encuentro había crecido desde días previos, luego de confirmarse la asistencia de las dos cantantes y recordarse los gestos públicos de respeto que se han dedicado en distintas ocasiones. El momento finalmente llegó y rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales un breve video en el que se observa a ambas conversando antes de posar juntas para una fotografía, imagen que generó miles de comentarios entre los usuarios.

Al término de la ceremonia, Belinda fue abordada por medios de comunicación que buscaban conocer más detalles sobre su interacción con la artista argentina. La cantante no solo reiteró la admiración que siente por Cazzu, sino que dejó abierta la puerta a una futura colaboración musical. “Ojalá, me encanta ella y la admiro mucho”, dijo en entrevista, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores y los de la argentina.

Por su parte, Cazzu compartió a su llegada a la CDMX que no había tenido oportunidad de conocer personalmente a Belinda. Al ser cuestionada sobre un posible proyecto conjunto, respondió con cautela: “Es la primera vez que la voy a ver y espero que nos conozcamos. Solamente colegas, por el momento nada más eso”.

Más tarde, al concluir el evento, fue nuevamente consultada sobre el tema y, sin intención de alimentar rumores, añadió: “Recién nos conocimos, apenas nos conocimos, no nos hagan quemar esta paz”, cerrando así cualquier especulación inmediata.

La interacción entre ambas artistas ha despertado especial interés en el público mexicano, considerando su vínculo indirecto a través de Christian Nodal, expareja de Cazzu y exnovio de Belinda, quien actualmente está casado con Ángela Aguilar.

NA