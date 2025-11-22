Fátima Bosch habla del incidente con Nawat y su camino a la corona Miss Universo 2025

El 4 de noviembre, cuando se difundieron los primeros videos de Fátima Bosch hablando con la prensa en Tailandia sobre la violencia verbal que sufrió por parte del empresario Nawat Itsaragrisil durante una actividad del certamen , la mexicana se mostró firme y segura al defender su postura.

En clips posteriores se observó al anfitrión del concurso reclamándole públicamente por no compartir publicaciones promocionales, interrumpiéndola en varias ocasiones.

Fátima explicó que el conflicto surgió por un malentendido interno y aseguró que el tailandés incluso la llamó “tonta”. Aunque reiteró su respeto por el país asiático, afirmó ante los medios que no podía permitir ese trato y abandonó el lugar acompañada de otras concursantes. Hoy reconoce que, en ese momento, pensó que el incidente podría poner en riesgo su clasificación.

Aunque temió perder la corona, Fátima sostuvo que no permitiría faltas de respeto. EFE/ARCHIVO

Fátima Bosch recuerda la discusión con Nawat

Tras su coronación como Miss Universo 2025, durante la Coronation Party en el Grand Richmond Convention Hotel de Bangkok, Bosch habló con el paparazzi español Jordi Martin sobre lo ocurrido a inicios de mes.

Al preguntarle si se veía llegando a la final, la modelo tabasqueña respondió sonriente: “Todas entramos con mucha ilusión, pero nunca sabes qué va a pasar. Yo di todo de mí, y al final los resultados fueron buenos”.

Añadió que, durante la disputa con Itsaragrisil, era consciente de que levantar la voz podía traer consecuencias: “De cierta manera, era muy probable que no fuera a clasificar”.

También destacó que la Organización de Miss Universe la respaldó: “Ellos no tuvieron nada que ver con ese incidente; al contrario, siempre nos expresaron su apoyo, a mí y a todas mis compañeras. Creo que la prueba de eso es que yo esté aquí”.

Su madre, Vanessa Fernández, coincidió en que el episodio fortaleció a su hija. Recordó lo que Fátima dijo tras responderle a Nawat: “Pensé: ya perdí la corona, pero mi dignidad no la voy a perder”.

En la fiesta de coronación, Bosch y Nawat tuvieron una interacción tranquila. Portando la corona y un vestido verde brillante, Fátima lo saludó al entrar al salón. Más tarde le pidió que la acompañara al escenario; él le tomó la mano y subieron juntos a la tarima, donde posaron para la prensa e intercambiaron algunas palabras.

Durante la final del certamen, Nawat publicó en redes sociales un mensaje que insinuaba su desacuerdo con el resultado: “Diez mil millones de palabras que no se pueden decir”, escribió.

