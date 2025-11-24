Esta mañana, una nueva polémica ha entrado a la larga fila de situaciones que han causado revuelo durante la celebración de la edición 74 de Miss Universo. Olivia Yace, la contendiente de Costa de Marfil, renunció a su título como Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier relación con la marca de Miss Universo para el futuro. La contendiente fue elegida como la cuarta “Runnerup” de la competencia, quedando en el último lugar de la ronda final.

En ese sentido, como finalista, Yace fue coronada como Miss Universo África y Oceanía un día después de la polémica coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025. En un evento en el que se entregaron las bandas finales para las cinco mejores contendientes de la edición 74 del certamen de belleza.

No obstante, a unos días de haberlo recibido, Miss Costa de Marfil decidió renunciar a su banda y a su cargo. La información de su decisión fue informada a través de redes sociales en una publicación en Instagram escrita en inglés y en francés.

Así renunció Miss Costa de Marfil a su título de Miss Universo África y Oceanía

A continuación una traducción del comunicado compartido por la Miss Costa de Marfil, Olivia Yace:

“Como representante de Costa de Marfil en la competición de Miss Universo 2025 celebrada en Bangkok, fui testigo de primera mano que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero para continuar por ese camino, debo permanecer cerca de mis valores: respeto, dignidad, excelencia, e igualdad de oportunidades son los pilares más fuertes que me guían”.

“Con un corazón rebosante de agradecimiento y profundo respeto, por la presente anuncio mi renuncia al título de Miss Universo Áfreica y Oceanía, así como a cualquier afiliación futura con el comité de Miss Universo”.

"A través de mi trayecto como embajadora y reina de belleza, he servido con compromiso, resilencia, disciplina y determinación. No obstante, para lograr mi máximo potencial, debo permanecer anclada a mis valores guía como principios que pavimentaran mi camino hacia la excelencia".

“Y, tal como establecí en el escenario, mi mayor deseo es convertirme una modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las chicas. A ellas, las invito a empujar sus límites, a caminar con seguridad en los espacios en donde crean que no pertenecen, y abrazar con orgullo su identidad”.

“Es este compromiso con convertirme en una influencia positiva que guía mi decisión de hoy. Dejar atrás el rol disminuido de Miss Universo África y Oceanía me permitirá dedicarme por completo a defender los valores en los que creo”.

“Llamo a las comunidades Negras, Africanas, Caribeñas, Americanas y Afrodescendientes a continuar entrando en espacios donde no son esperados. Ayudemos a abrir las puertas para los hermanos y hermanas que sigan después de nosotros. Nunca dejen que nadie defina quiénes son ni limite su potencial. Nuestra presencia importa y nuestras voces deben ser oídas”.

"También me gustaría extender mis felicitaciones a la nueva Miss Universo. Así como deseo que Miss Jamaica tenga una buena recuperación; le mando todo mi afecto".

“Estoy muy agradecida por el apoyo que he recibido y por las experiencias inolvidables que me han formado. Ahora continuaré mi viaje de una manera diferente, pero con la misma determinación para levantarse e inspirarme”.

"Gracias a todos los que han sido parte de esta aventura excepcional. Déjennos continuar defendiendo nuestros valores y esforzarnos por nuestros valores y dirigirnos hacia la grandeza entre todos. Es tiempo de África".

