Este 20 de noviembre, Wicked: For Good llegó a las salas de cine en México. La película guarda varios secretos del universo de El mago de Oz. Uno de los misterios mejor guardados era el de la actriz que estaba detrás de la tierna Dorothy Gale.

Por fin, en la segunda parte del spin off del libro basado en El maravilloso mago de Oz, de L. Frank Baum, se reveló en los créditos finales que Bethany Weaver fue la encargada de darle vida al personaje, papel que originalmente perteneció a Judy Garland en la cinta de 1939.

¿Quién es Bethany Weaver? Actriz que interpreta a Dorothy

Bethany Weaver es una coreógrafa, bailarina y actriz de 30 años , que ha destacado como coreógrafa en obras como Asmahan: A New Musical Play y además ha sido cantante en Charlie and the Chocolate Factory.

De acuerdo con su C.V. de la KMC Artist Management, ella estudió en The Urdang Academy en Londres (Academia de artes escénicas), y en Laine Theatre Arts (Escuela independiente de artes escénicas).

Su papel más reciente ha sido el de Dorothy en la primera película de Wicked y en Wicked: For Good, bajo la dirección de Jon M. Chu, quien ha estado detrás de musicales como Jem and the Hologram (2015) y En el barrio (2021).

A través de redes sociales, Bethany Weaver, la actriz que dio vida a Dorothy en Wicked, compartió un post donde agradeció a Universal Pictures por tener su oportunidad de haber debutado en el mundo del cine, y especialmente al director por elegirla en el universo de Oz.

"Muchísimas gracias al mejor cineasta de todos los tiempos, Jon M. Chu, por elegirme para ser su Dorothy en este universo maravillosamente ‘perverso’ llamado Oz . Gracias por contribuir a mi comienzo".

“Ha sido un honor llevar el legado de las brillantes mujeres antes que yo que se han puesto en estos zapatos y se han embarcado en el camino de ladrillos amarillos. Espero haberlas hecho sentir orgullosas”, posteó.

Bethany Weaver finalizó su publicación agradeciendo a los fanáticos de este universo por su recibimiento: “Gracias por tanto amor, mensajes amables y apoyo de todos mis amigos y familiares y los gloriosos fans de Wicked, ¡Los quiero mucho! Mucho amor, su amiga, Dorothy”.

