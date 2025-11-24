El nombre de Fátima Bosch se ha hecho mundialmente famoso luego de ganar la corona como Miss Universo, un trabajo de tiempo completo, pero ¿En qué consiste?

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo se ha convertido en una de las más polémicas, no sólo porque varios medios y ha sido calificada como un fraude por parte de uno de los exjurados; también por la presunta relación que la familia de la mexicana tendría con la organización y el gobierno mexicano.

En los últimos días, han salido a la luz los contratos que, en 2023, Pemex otorgó a Raúl Rocha Cantú, copropietario de la organización. Lo que ha desatado el escándalo es que la fecha coincide con el tiempo en el que Bernando Bosch Hernández (padre de Fátima) fungió como coordinador ejecutivo en la petrolera.

A pesar de las especulaciones, el reinado de la mexicana ya arrancó, aunque muchos todavía se preguntan ¿En qué consiste su labor?

¿Qué hace una Miss Universo?

Lo que el público ve durante la final del certamen: el glamur, los brillos, la corona y ser reconocida como la mujer más bella, son solo el principio del rol. Una vez que la candidata recibe la corona comienza una apretada agenda que incluye cambiar de residencia.

La principal responsabilidad de Miss Universo es representar a la organización ante medios, eventos importantes y campañas . Su imagen se convierte directamente en la de la empresa y su asistencia a alfombras rojas, ruedas de prensa y foros internacionales se hace imprescindible.

A la par, debe cumplir con actividades humanitarias como : encabezar programas sociales, visitar distintas ONGs, hospitales, fundaciones y participar en campañas de donación para diferentes causas.

También funge como embajadora comercial de Miss Universo protagonizando distintas campañas para los patrocinadores de la organización.

Sobre su sueldo, Bosch no recibirá un salario tradicional. Su paga consiste en una cantidad global que cubre gastos como vivienda (un departamento en Nueva York), comida, honorarios por apariciones, transporte, entre otros y que ronda entre los 60 mil y 250 mil dólares al año.

Asimismo, contará con patrocinio de ropa, estilistas asignados, productos de belleza sin costo y un "glam team" que se encargará de su aspecto.

Lo que no puede hacer

Pero el contrato y el nombramiento también trae varias restricciones, por ejemplo: no poder firmar con marcas externas a la organización durante el año de su reinado. Además, cualquier relación personal y hasta cambios de look deberán ser negociados con anticipación.

Deberá mantener un comportamiento intachable , de lo contrario podría ser acreedora de multas o la destitución de su título.

OA