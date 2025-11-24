Lunes, 24 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 24 al 30 de noviembre

Los escenarios tapatíos se preparan para recibir propuestas que llenarán de ritmo y energía los últimos días de noviembre

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Guadalajara se prepara para una semana llena de música que promete encender sus escenarios más icónicos. CANVA

Guadalajara se prepara para una semana llena de música que promete encender sus escenarios más icónicos. CANVA

La música, el ritmo y la energía se hacen presentes cada semana en la Perla Tapatía con la llegada de las mejores propuestas musicales, que con talento y disciplina artística buscan encantar a los amantes del sonido y la adrenalina.

Guadalajara se ha consolidado como uno de los destinos más aclamados por artistas de todo el mundo, pues su público, sus recintos y esa vibra tan característica han dado vida a algunos de los conciertos más memorables del país.

Te puede interesar: Éxito total de Víctor García en Guadalajara

Y noviembre no será la excepción. A tan solo unos días de que el mes llegue a su fin, la capital jalisciense tiene preparadas múltiples sorpresas que prometen sacudir algunos de sus escenarios más emblemáticos.

Así que, si eres una persona que disfruta de la música y estás dispuesta a pasar un buen momento durante esta semana del 24 al 30 de noviembre, aquí te compartimos la lista completa de conciertos y festivales que estarán disponibles en la llamada Ciudad de las Rosas.

Los shows que tomarán Guadalajara esta semana

La semana musical arranca con la intensidad sinfónica y el sello inconfundible de Apocalyptica, quienes llegarán al Auditorio Telmex el martes 25 de noviembre a las 9:00 pm, con boletos que van de $600 a $2 mil 200.

Un día después, la voz cálida y romántica de Manuel Medrano conquistará el mismo escenario el miércoles 26 de noviembre a las 9:00 pm, con entradas de $990 a $2 mil 280.

Para quienes buscan una mezcla de sentimiento, regional y un toque de espectáculo, Edén Muñoz ofrecerá una serie de presentaciones los días 27, 28 y 29 de noviembre, también a las 9:00 pm en el Auditorio Telmex, con precios que van desde $400 hasta $3 mil 600.

El viernes 28 será una noche especial para los amantes de la trova, ya que Fernando Delgadillo y Alejandro Filio compartirán el escenario del Teatro Diana a las 8:30 pm, con boletos entre $850 y $ mil 200.

Si lo tuyo es la música alternativa y las propuestas frescas, el Festival Echoes encenderá Tesistown el sábado 29 de noviembre desde las 6:00 pm, con accesos de $ mil 280 a $ mil 890.

El Festival Echoes llegará para envolver Tesistown con propuestas frescas y una vibra alternativa imperdible. INSTAGRAM/@echoesmx__
El Festival Echoes llegará para envolver Tesistown con propuestas frescas y una vibra alternativa imperdible. INSTAGRAM/@echoesmx__

También puedes leer: Muere Jimmy Cliff, leyenda del reggae a nivel mundial

El fin de semana cerrará con una fiesta garantizada: Los Auténticos Decadentes harán vibrar el Auditorio Telmex el domingo 30 de noviembre a las 9:00 pm, con boletos de $300 a $ mil 400.

Finalmente, para quienes buscan un evento diferente que mezcle música, arte y cultura urbana, el Tattoo Music Festival se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de noviembre en el Pabellón Cultural Universitario, iniciando a las 12:00 pm, con precios que oscilan entre $742.95 y $2 mil 171.70.

El Tattoo Music Festival ofrecerá tres días donde el arte corporal y el sonido se encontrarán en un mismo espacio. INSTAGRAM/@tattoomusicfestmx
El Tattoo Music Festival ofrecerá tres días donde el arte corporal y el sonido se encontrarán en un mismo espacio. INSTAGRAM/@tattoomusicfestmx

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones