Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 24 al 30 de noviembre

La música, el ritmo y la energía se hacen presentes cada semana en la Perla Tapatía con la llegada de las mejores propuestas musicales , que con talento y disciplina artística buscan encantar a los amantes del sonido y la adrenalina.

Guadalajara se ha consolidado como uno de los destinos más aclamados por artistas de todo el mundo, pues su público, sus recintos y esa vibra tan característica han dado vida a algunos de los conciertos más memorables del país.

Y noviembre no será la excepción. A tan solo unos días de que el mes llegue a su fin, la capital jalisciense tiene preparadas múltiples sorpresas que prometen sacudir algunos de sus escenarios más emblemáticos.

Así que, si eres una persona que disfruta de la música y estás dispuesta a pasar un buen momento durante esta semana del 24 al 30 de noviembre, aquí te compartimos la lista completa de conciertos y festivales que estarán disponibles en la llamada Ciudad de las Rosas.

Los shows que tomarán Guadalajara esta semana

La semana musical arranca con la intensidad sinfónica y el sello inconfundible de Apocalyptica, quienes llegarán al Auditorio Telmex el martes 25 de noviembre a las 9:00 pm, con boletos que van de $600 a $2 mil 200.

Un día después, la voz cálida y romántica de Manuel Medrano conquistará el mismo escenario el miércoles 26 de noviembre a las 9:00 pm , con entradas de $990 a $2 mil 280.

Para quienes buscan una mezcla de sentimiento, regional y un toque de espectáculo, Edén Muñoz ofrecerá una serie de presentaciones los días 27, 28 y 29 de noviembre , también a las 9:00 pm en el Auditorio Telmex, con precios que van desde $400 hasta $3 mil 600.

El viernes 28 será una noche especial para los amantes de la trova, ya que Fernando Delgadillo y Alejandro Filio compartirán el escenario del Teatro Diana a las 8:30 pm, con boletos entre $850 y $ mil 200 .

Si lo tuyo es la música alternativa y las propuestas frescas, el Festival Echoes encenderá Tesistown el sábado 29 de noviembre desde las 6:00 pm, con accesos de $ mil 280 a $ mil 890.

El Festival Echoes llegará para envolver Tesistown con propuestas frescas y una vibra alternativa imperdible. INSTAGRAM/@echoesmx__

El fin de semana cerrará con una fiesta garantizada: Los Auténticos Decadentes harán vibrar el Auditorio Telmex el domingo 30 de noviembre a las 9:00 pm , con boletos de $300 a $ mil 400.

Finalmente, para quienes buscan un evento diferente que mezcle música, arte y cultura urbana, el Tattoo Music Festival se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de noviembre en el Pabellón Cultural Universitario, iniciando a las 12:00 pm , con precios que oscilan entre $742.95 y $2 mil 171.70.

El Tattoo Music Festival ofrecerá tres días donde el arte corporal y el sonido se encontrarán en un mismo espacio. INSTAGRAM/@tattoomusicfestmx

