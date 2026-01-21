Miércoles, 21 de Enero 2026

Todos estos conciertos en Superboletos se encuentran al 2x1

Superboletos cuenta con 51 conciertos al 2x1 hoy miércoles 21 de enero

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Todos estos conciertos se encuentran al 2x1 en Superboletos hoy miércoles 21 de enero. NTX / ARCHIVO

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del tercer miércoles 2x1 en Superboletos del mes, del año, del día de hoy 21 de enero. Como cada semana, esta boletera te ofrece dos boletos al precio de uno para hasta 51 conciertos y eventos, entre los que se encuentran fechas en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y San Luis Potosí. En el caso de la capital de Jalisco, se tienen doce conciertos al 2x1 todos ellos agendados en la Arena Guadalajara.

En este listado verás TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en toda la República Mexicana a través de Superboletos. Para poder procesar tu compra dentro del miércoles 2x1 en Superboletos va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

  • Identifica el evento y zonas marcadas con la etiqueta 2x1
  • Selecciona tus lugares en cantidades pares
  • La promoción se aplicará antes de pagar
  • Paga con Amex y disfruta de hasta 6 meses sin intereses

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Superboletos

  • Los Inquietos - Arena CDMX - 23 de enero
  • La única Internacional Sonora Santanera - Arena Guadalajara - 30 de enero
  • Chelo El Adios de Una Grante - Arena Guadalajara - 31 de enero
  • Grupo Bryndis - Arena CDMX - 31 de enero
  • Manuel Carrasco - Auditorio Nacional - 3 de ferero
  • Show Kenny G 2026 - Auditorio Metropolitano PUE - 4 de febrero
  • Guerreras K Pop Tributo - Auditorio Metropolitano PUE - 6 de febrero
  • La única Internacional Sonora Santanera - Arena CDMX - 6 de febrero
  • Alan Parsons - Teatro de la Ciudad Tangamanga II SLP - 6 de febrero
  • Carlos Rivera - Arena Potosí SLP - 7 de febrero
  • Mariachazo GDL - Arena Guadalajara - 13 de febrero
  • Raúl Ornelas - Auditorio del CCU Puebla - 14 de febrero
  • Bronco - Arena Guadalajara - 14 de febrero
  • Los Acosta - Arena CDMX - 14 de febrero
  • Ángeles del Infierno - Arena CDMX - 15 de febrero
  • Despechadas - Arena CDMX - 19 de febrero
  • Grupo Exterminado - Arena CDMX - 20 de febrero
  • 90s Pop Tour - Arena Monterrey - 20 de febrero
  • El lago de los cisnes - Teatro Metropolitano Qro - 21 de febrero
  • Jesse & Joy - Auditorio Metropolitano PUE - 21 de febrero
  • Los Acosta - Arena Monterrey - 21 de febrero
  • Ángeles del Infierno - Arena Monterrey - 22 de febrero
  • El lago de los cisnes - CC200 -  25 de febrero
  • Despechadas - Arena Guadalajara - 26 de febrero
  • Sin Bandera - Monterrey - 21 de febrero
  • Jesse & Joy - Arena Guadalajara - 27 de febrero
  • Bryan Adams - Arena Guadalajara - 28 de febrero
  • Jesse & Joy - Arena Monterrey - 28 de febrero
  • Ángeles del infierno - Arena Guadalajara - 1 de marzo
  • Bryan Adams - Arena CDMX - 2 de marzo
  • Bryan Adams - Arena Monterrey - 3 de marzo
  • El lago de los cisnes - E. Cultural Metropolitano - 5 de marzo
  • Il Volo - Arena Guadalajara -  5 de marzo
  • Los socios del ritmo - Auditorio Metropolitano - 6 de marzo
  • Despechadas - Arena Monterrey - 6 de marzo
  • Sin Bandera - Arena Guadalajara - 7 de marzo
  • Il Volo - Arena Monterrey - 7 de marzo
  • Roberto Carlos - Arena Monterrey - 10 de marzo
  • Roberto Carlos - Arena Guadalajara - 10 de marzo
  • Durango Fest - Arena CDMX - 13 de marzo
  • 90s Pop Tour - Auditorio Nacional - 14 de marzo
  • Roberto Carlos - Arena CDMX - 14 de marzo
  • Fonseca - Auditorio Nacional - 8 de abril
  • México salsa festival - Arena CDMX - 11 y 12 de abril
  • Hot Wheels México - Arena CDMX - 18 y 19 de abril
  • El mundo de Fede Vigevani - Arena CDMX - 30 de abril
  • Hot Wheels Monster - Arena Monterreu - 2 y 3 de mayo
  • Jesse & Joy - Auditoriama El Troompo - 16 de mayo
  • Mariachazo - Arena CDMX - 29 de mayo
  • Noche romántica - Arena CDMX - 30 de agosto
  • 90s Pop Tour - Arena Guadalajara - 18 de septiembre

