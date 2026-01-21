Este jueves 22 de enero, Cinemex renueva su cartelera con dos estrenos que apuestan por llevar al espectador a experiencias intensas y muy distintas entre sí.

Ya sea a través de un relato cargado de suspenso, tecnología y decisiones límite, o mediante un viaje hipnótico por paisajes extremos que pone a prueba la resistencia emocional de sus personajes, estas nuevas propuestas prometen quedarse en la mente del público mucho después de que terminen los créditos.

Con tramas que combinan tensión, misterio y exploración humana, ambas películas se perfilan como opciones ideales para quienes buscan algo más que el entretenimiento habitual en la pantalla grande.

Te compartimos los dos estrenos en Cinemex:

Sin Piedad

Ambientada en un futuro cercano, esta historia sigue a un reconocido detective interpretado por Chris Pratt, quien de pronto se ve envuelto en el peor escenario imaginable: es acusado del asesinato de su esposa. Para probar su inocencia, solo tiene 90 minutos antes de que se dicte su sentencia.

El juicio no es convencional, ya que está a cargo de una avanzada jueza con inteligencia artificial, interpretada por Rebecca Ferguson, un sistema que él mismo ayudó a crear y defender en el pasado. A contrarreloj, el protagonista deberá reconstruir los hechos y enfrentarse no solo a las pruebas en su contra, sino también a las consecuencias de haber confiado el destino de la justicia a una máquina.

Sirát: Trance en el Desierto

Esta película propone un viaje tan físico como emocional. Un hombre y su hijo llegan a una fiesta rave en medio de las montañas con la esperanza de encontrar a su hija y hermana, desaparecida desde hace meses en una de esas celebraciones interminables.

Sin demasiadas pistas y aferrándose a una última oportunidad, deciden seguir a un grupo de asistentes rumbo a una fiesta final en el desierto. Conforme se internan en paisajes cada vez más hostiles, el recorrido se transforma en una travesía que los obliga a confrontar sus propios miedos, límites y heridas, en una experiencia que mezcla búsqueda, resistencia y redención.

