Portar uno de los apellidos más reconocidos de la industria musical llevó a Paris Jackson a sentir, durante años, que debía explicaciones al público sobre la vida de su padre, Michael . Sin embargo, la cantante y actriz asegura que esa percepción ha cambiado.

La también modelo fue invitada al podcast de Jack Osbourne, hijo de Ozzy Osbourne, donde habló sobre cómo ha sido llevar una vida pública pese a que nunca eligió estar bajo los reflectores.

Paris Jackson se sincera sobre ser hija de la estrella pop más grande de todos los tiempos

Paris, quien es la mayor de los tres hijos del "Rey del Pop", fallecido en 2009, confesó que durante gran parte de su vida pensó que tenía que compartirlo todo con los fanáticos porque consideraba que era una obligación. "Eso ha cambiado en los últimos años porque realmente no siento que ninguno de nosotros le deba nada a nadie", dijo, en referencia también a sus hermanos Prince y Bigi Jackson.

La artista explicó que sentía la presión de hablar constantemente sobre la voz detrás de "Billie Jean" y demostrar públicamente el cariño que le tenía. Incluso señaló que muchos seguidores esperan que valide ese afecto a través de las redes sociales o que exprese su admiración de la misma forma en que lo haría un fan.

"Ahora estoy aprendiendo que puedo tener mi propia conexión íntima y tengo derecho a mantenerla en privado", afirmó.

Paris aseguró que actualmente atraviesa uno de los momentos más tranquilos en la relación que conserva con la memoria de su padre. "Estoy en un lugar muy hermoso con mi papá y me encanta, y no es asunto de nadie".

La modelo agregó que esa decisión le ha dado una sensación de libertad y que ya no siente la necesidad de demostrar su amor siguiendo los estándares de personas que nunca conocieron realmente al cantante. "Yo sí. Él era mi mejor amigo", concluyó.

Una vida mediática llena de críticas

A lo largo de los años, Paris ha sido objeto de críticas por no hablar constantemente de Michael Jackson o por no hacer referencias públicas frecuentes a él, lo que ha llevado a algunos seguidores a especular que no tenían una buena relación o incluso que guarda resentimiento hacia su padre.

En alguna ocasión, durante una entrevista, le pidieron enumerar las bandas y artistas que habían influido en su estilo musical. La reacción de algunos fanáticos fue de decepción al no mencionar a Michael Jackson entre sus principales influencias.

"No estoy tratando de desacreditarlo. No estoy tratando de evitar reconocer todo lo que hizo por mí", explicó entonces, al señalar que su camino artístico y musical es distinto al de su padre.

Más recientemente, Paris también cuestionó la película biográfica sobre Michael Jackson que llegó a los cines en abril. Sus comentarios fueron interpretados por algunos sectores como una muestra de rechazo hacia el cantante.

No obstante, la modelo aclaró que sus críticas estaban dirigidas a la producción y no a la figura de su padre. Según explicó, la cinta estaba llena de inexactitudes y presentaba una versión de los hechos que no correspondía con su experiencia.

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