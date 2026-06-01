El Gobierno de México presentó de manera oficial la canción "La niña futbolista", una pieza musical interpretada por la multipremiada cantante Julieta Venegas. El lanzamiento se dio el pasado 29 de mayo por la mañana durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El ¿qué? de esta noticia es la presentación de una pieza musical de finales de los años 90, compuesta originalmente por Ignacio Silva (integrante de la agrupación Los Patita de Perro), que ahora regresa renovada en una versión que busca empoderar a las infancias.

El ¿quién? involucra a Venegas, quien no estuvo sola en este proyecto. La artista mexicana unió su voz a un ensamble coral de jóvenes pertenecientes al Conservatorio Nacional de Música, acompañados también por invitadas especiales del Coro de Estudio Allaire.

Esta presentación ocurrió en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, sirviendo como el escenario principal para lanzar un mensaje contundente de igualdad y acceso al deporte de cara a la justa mundialista.

La polémica en redes y las cifras del futbol con ojos de mujer

De espantoso y ridículo… tunden en X a Julieta Venegas por su canción para el mundial de futbol (La Niña Futbolista)



Que manera de crear polémica ����♂️ y es que de verdad… la canción no tiene forma ni manera de ser de un mundial. ����♂️ pa la ptm wey. pic.twitter.com/ktDzDQdQXd— �� (@lob0o_) May 30, 2026

El ¿por qué? de esta iniciativa radica en la urgencia de promover el empoderamiento femenino y la igualdad de género en espacios históricamente dominados por varones, aprovechando la enorme visibilidad internacional que tendrá el país como sede.

Sin embargo, el lanzamiento no estuvo exento de controversia. En la plataforma digital X, usuarios criticaron la propuesta argumentando que el tema parecía "muy infantil" para un torneo de categoría varonil absoluta.

A pesar de las críticas en plataformas digitales, los datos duros respaldan la importancia de incluir la perspectiva de las mujeres en el balompié global:

Audiencia global en crecimiento: De acuerdo con la prestigiosa firma de medición Nielsen, en el año 2022 las mujeres ya representaban el 37% de los aficionados globales al futbol.

Interés en el torneo varonil: La misma consultora señaló que la Copa Mundial de la FIFA masculina es, curiosamente, la competencia que más interés despierta entre el público femenino.

Seguidoras del deporte: Las mujeres representan actualmente el 42% de la afición total de los deportes catalogados como masculinos.

Práctica activa en el mundo: La UNESCO reportó que en 2023 existían 16.6 millones de mujeres y niñas jugando futbol activamente a nivel mundial, un incremento del 24% en comparación con 2019.

Brecha de actividad física en México: Datos del INEGI señalan que el 37.4% de las mujeres de 12 años y más practica deporte en su tiempo libre, frente al 46.7% registrado por los hombres.

Diversidad cultural e inclusión rumbo a la Copa del Mundo 2026

Junto al tema de Venegas, las autoridades presentaron la composición titulada "El juego está a la vuelta", interpretada por María Reyna González López, conocida profesionalmente como la Soprano Mixe, en colaboración con el rapero Luca.

Nota clave: Esta pieza paralela incorpora de manera orgánica el uso de lenguas originarias, impulsando la diversidad cultural y la inclusión dentro de las actividades oficiales del torneo.

A través de la música, se busca que las niñas que sueñan con entrar a la selección dejen atrás los comentarios de compañeros que repiten que el deporte no es para ellas, demostrando con goles que los prejuicios sociales están completamente fuera de lugar.

La oficina de representación de Julieta Venegas enfatizó que la pieza fue realizada con mucho cariño, con la firme esperanza de que inspire a grandes y chicas a divertirse, jugar y no dejarse detener por los obstáculos que otras personas intenten imponer en sus caminos.

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Con información de SUN

BB

