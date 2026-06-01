Hace unos momentos, Ocesa confirmó el regreso a México de los íconos del Rock and Roll, Def Leppard. La banda anunció diversas fechas en Sudamérica y México para octubre y noviembre de 2026 con la banda Extreme como invitados especiales.

Las fechas de este año representan los primeros conciertos de Def Leppard en Sudamérica y México desde la colosal y agotada gira de la banda junto a Mötley Crüe en 2023. En ese entonces, la banda dio un recorrido global de dos años en el que vendió más de 2.1 millones de boletos; se presentó en 27 países y a lo largo de cinco continentes distintos.

Def Leppard, quienes han producido una serie de álbumes clásicos e innovadores que marcaron la pauta para generaciones de fans y artistas por igual, se presentarán como auténiticos ídolos mundiales al haber vendido más de 110 millones de álbumes vendidos a nivel mundial y dos prestigiosos Discos de Diamante en los Estados Unidos. Su larga discografía incluye dos de los discos más vendidos de todos los tiempos, Pyromania e Hysteria, que albergan temas legendarios como “Rock of Ages”, “Pour Some Sugar on Me”, “Animal” y “Foolin”.

Esta parte del tour es anunciada luego de que Def Leppard completara una residencia con llenos totales en el Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas, y tras el lanzamiento de "Rejoice".

Cartel con las fechas en México de Def Leppard. ESPECIAL / OCESA

Estas son las fechas en México

Sábado 17 de octubre de 2026: Autódromo Querétaro – Querétaro , México

– , México Lunes 19 de octubre de 2026: Palacio de los Deportes – Ciudad de México , México

– , México Miércoles 21 de octubre de 2026: Arena VFG – Guadalajara, México

La venta de boletos correrá a cargo de Ticketmaster para las fechas de Guadalajara y Ciudad de México; y eTicket para Querétaro. Estas son las fechas que debes tomar en cuenta para adquirir tus entradas:

Preventa Fan y Beyond - Martes 2 de junio a las 10:00 horas

Preventa Priority - Miércoles 3 de junio a las 10:00 horas

Preventa Banamex y Spotify - Jueves 4 de junio a las 10:00 horas

Venta general - Viernes 5 de junio a las 10:00 horas

El rango de precios de venta de los boletos aún no ha sido publicado.

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OB