El Mundial en el streaming: México 86', Maradona y Brasil del '94 llegan a estas plataformas

¿La fiebre por la Copa del Mundo ya se apoderó de tu rutina? Este mes de junio de 2026, Netflix transforma tu pantalla en una tribuna virtual con estrenos imperdibles que reviven las mayores hazañas del futbol con México 86', Maradona y Brasil del '94, justo a tiempo para acompañar el nuevo torneo global.

Netflix ha decidido capitalizar la emoción deportiva global lanzando un catálogo temático del Mundial 2026. A partir de la primera semana de este mes, los suscriptores podrán disfrutar de producciones exclusivas que exploran desde los rincones más oscuros de la organización deportiva hasta la gloria máxima en la cancha, demostrando por qué el futbol es mucho más que un simple juego.

El ingenio y las sombras de México 86

Uno de los platos fuertes es la película México 86, protagonizada por el reconocido actor Diego Luna, que aterriza en el catálogo el 5 de junio. Esta producción no solo se enfoca en los goles que consagraron a la Selección Argentina, sino que revela las complejidades y el ingenio mexicano para organizar el torneo contra todo pronóstico.

La trama profundiza en un contexto histórico marcado por el devastador terremoto de 1985, mostrando cómo el país anfitrión logró sobreponerse a la tragedia. Lejos de las luces brillantes del Estadio Azteca, la cinta expone una narrativa cautivadora que mezcla el drama social con la inquebrantable pasión por el deporte rey.

La revolución de Diego Maradona en Nápoles

Para los amantes de las leyendas, el 4 de junio marca la llegada del aclamado documental sobre Diego Maradona. Esta obra se centra en la etapa más turbulenta y brillante del astro argentino, cuando su inigualable talento redefinió por completo el futbol europeo y desató una verdadera revolución en Italia.

El material audiovisual captura el torbellino de fama, los escándalos mediáticos y el caos personal que rodearon al "Diez" durante su estadía en Nápoles. A través de imágenes impactantes, el espectador comprende cómo Maradona se convirtió en una deidad pagana para una ciudad entera, elevando al equipo local a lo más alto de la gloria.

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La resurrección del Brasil del 94

La nostalgia continúa el 7 de junio con el estreno de Tetracampeones: Brasil volvió a creer, un documental íntimo que repasa el arduo camino de la selección sudamericana hacia su cuarta corona mundial. Tras años de frustraciones, el equipo logró redimirse en un torneo que quedó grabado en la memoria colectiva.

A través de entrevistas exclusivas y material inédito filmado por los propios futbolistas, la producción revela los secretos del vestuario y la mentalidad ganadora de aquel plantel histórico. Es una mirada profunda a la presión, el talento y la resiliencia que definieron a una generación dorada del futbol brasileño. Ya sea reviviendo las genialidades de Diego Maradona o descubriendo los secretos de México 86, el streaming se consagra este mes como el mejor aliado para los fanáticos del deporte.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS