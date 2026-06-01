Empieza junio y los esperados estrenos de Netflix no se hacen esperar, por lo que en este espacio conoce cuáles son los lanzamientos más esperados por los suscriptores durante este mes.

El juicio a Michael Jackson. ESPECIAL/NETFLIX.

El juicio a Michael Jackson

Es una serie documental que estará disponible a partir del 3 de junio en Netflix. Este exhaustivo documental de tres episodios analiza el juicio a Michael Jackson y su complejo legado, con testimonios de figuras centrales que presenciaron el proceso legal dentro del juzgado.

México 86

La película mexicana de comedia y drama que se estrenó en las salas de cine comerciales llegará este 5 de junio a Netflix. Cuando a último momento surge la oportunidad de organizar el Mundial de 1986, un astuto burócrata mexicano, armado solo con agallas y audacia, se las ingenia para engañar a la FIFA y ganarle a Estados Unidos. Pero en un país donde los juegos de poder reinan, toda victoria tiene un precio. Dirigida por Gabriel Ripstein y las actuaciones de Diego Luna, Karla Souza, Daniel Giménez Cacho, Álvaro Guerrero, Memo Villegas, Juan Pablo Fernández.

Turbulencia en la oficina

Es una película de comedia y romance que se podrá ver a partir del 5 de junio en Netflix. Protagonizada por Jennifer Lopez y Brett Goldstein, la historia aborda un amor secreto de oficina y los enredos de dos adictos al trabajo que deciden seguir su corazón.

Mensajes de voz para Isabelle

Es una película de romance y comedia que Netflix lanzará el próximo 19 de junio. Jill ha encontrado una manera de lidiar con la muerte de su hermana, contarle por mensaje de voz su caótica vida en San Francisco. Pero, sin que ella lo sepa, le asignan el número a otra persona ―un evasivo agente de bienes raíces―, que empieza a recibir las divertidas confesiones. Con las actuaciones de Zoey Deutch, Nick Robinson y Nick Offerman.

Mi otra yo: Temporada 3. ESPECIAL/NETFLIX.

Mi otra yo: Temporada 3

La tercera y última temporada de esta serie turca de romance y drama se estrenará el próximo 24 de junio en Netflix. Tras su viaje en busca del abuelo de Sevgi, Ada regresa a Ayvalik para empezar de nuevo, pero una conexión de su pasado la lleva a cambiar el rumbo. Sevgi, entretanto, se atreve a cuestionar su sueño de tener una familia, y Leyla, su relación sentimental. Ninguna de las tres aún no saben cómo esta travesía cambiará sus vidas por completo. La búsqueda de Sevgi provocará eventos inesperados que no solo afectarán su vida, sino también las de sus amigas.

XM