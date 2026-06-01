¡Atención cinéfilos! Prepárate para un mes lleno de las mejores historias que aterrizan en la pantalla grande de Cinépolis; la comedia, la fantasía y la acción lideran los estrenos de junio 2026, así que te recomendamos ir planeando tus citas al cine en los próximos días y disfrutar de los increíbles efectos especiales y actuaciones de primera que Cinépolis trae para ti.

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Scary Movie 6

Estreno: 3 de junio

El caos, los gritos y las carcajadas están de regreso en “Scary Movie 6”. Años después de sobrevivir a los ataques de un despiadado asesino enmascarado, los cuatro protagonistas vuelven a convertirse en su objetivo, demostrando que en esta franquicia nadie está realmente a salvo… y mucho menos las películas de terror.

Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans y Shawn Wayans regresan para reunirse una vez más en una nueva entrega que promete burlarse de todo lo que domina actualmente la industria cinematográfica. Desde reboots y remakes hasta secuelas, precuelas, spin-offs, historias de origen y las cada vez más populares "películas de legado", ningún fenómeno del cine de terror escapará de su afilado sentido del humor.

La saga también pondrá la mira en el llamado "terror elevado" y en esas supuestas despedidas definitivas que siempre terminan dando paso a una nueva entrega. Con su característico estilo irreverente, Scary Movie 6 llevará la sátira al extremo, cruzando todos los límites posibles y convirtiendo cada cliché del género en el blanco perfecto de sus bromas.

Prepárate para una nueva dosis de sustos absurdos, referencias disparatadas y humor sin filtros, porque esta vez nada ni nadie está a salvo de la parodia.

Amos del universo

Estreno: 3 de junio

Quince años después de haber abandonado su hogar, el príncipe Adam es llamado de regreso a Eternia por la legendaria Espada del Poder. Sin embargo, lo que encuentra a su regreso está muy lejos del reino que recordaba: el mundo ha caído bajo el oscuro y despiadado dominio de Skeletor, quien ha sumido a Eternia en el caos y la destrucción.

Ante la amenaza que se cierne sobre su familia y su pueblo, Adam deberá embarcarse en una peligrosa misión para restaurar la esperanza . En el camino contará con la ayuda de sus aliados más leales, Teela y Duncan, también conocido como Man-At-Arms, quienes lo acompañarán en la batalla decisiva por el futuro del reino.

Mientras la guerra entre el bien y el mal alcanza un punto crítico, Adam tendrá que aceptar el destino que siempre estuvo ligado a él. Al empuñar el poder de la espada, se transformará en He-Man, el hombre más poderoso del universo y la última esperanza de Eternia para derrotar a Skeletor y devolver la paz a su mundo.

El afinador

Estreno: 3 de junio

La vida de un talentoso afinador de pianos da un giro inesperado cuando descubre que la precisión, paciencia y destreza que utiliza para trabajar con delicados instrumentos musicales también le otorgan una sorprendente habilidad: la capacidad de abrir cajas fuertes.

Lo que comienza como un hallazgo curioso pronto se convierte en una oportunidad que cambiará por completo su destino. A medida que explora este talento oculto, se verá envuelto en situaciones cada vez más complejas y peligrosas que pondrán a prueba sus principios, su ingenio y su capacidad para mantenerse un paso adelante.

Entre secretos, riesgos y decisiones que podrían alterar su futuro para siempre, este hombre deberá enfrentarse a las consecuencias de una habilidad extraordinaria que amenaza con poner su mundo de cabeza.

En el camino

Estreno: 3 de junio

“Veneno” es un joven errante que recorre solitarios restaurantes de carretera, lugares de paso donde busca conexiones fugaces mientras intenta encontrar su lugar en el mundo. En uno de esos viajes conoce a “Muñeco”, un camionero reservado que lucha contra sus propios demonios, marcados por el alcoholismo y la adicción.

Lo que comienza como un encuentro casual pronto se transforma en una relación cada vez más profunda. Mientras recorren juntos interminables carreteras, ambos encuentran compañía y comprensión en medio de sus vidas turbulentas. Unidos por la necesidad de sobrevivir, deciden involucrarse en la venta de drogas, adentrándose en un entorno tan peligroso como impredecible.

Sin embargo, cuando figuras del pasado de Veneno reaparecen de manera inesperada, la frágil estabilidad que habían construido comienza a desmoronarse. Perseguidos por viejas heridas y nuevas amenazas, la pareja deberá enfrentarse a decisiones que pondrán a prueba su lealtad, sus sentimientos y su capacidad para escapar de un destino que parece empeñado en alcanzarlos.

Entre romance, crimen y drama, esta historia retrata el vínculo de dos almas perdidas que intentan encontrar esperanza y redención en un camino lleno de riesgos y obstáculos

Letras robadas

Estreno: 3 de junio

Rick, un cantante de bodas interpretado por Paul Rudd, atraviesa una etapa complicada de su vida profesional. Lejos de los escenarios con los que alguna vez soñó, pasa sus días animando celebraciones mientras intenta mantener viva su pasión por la música. Su rutina cambia cuando conoce a Danny, una antigua estrella de una boy band encarnada por Nick Jonas, cuya carrera también atraviesa momentos de incertidumbre.

Durante un encuentro inesperado, ambos descubren una conexión especial a través de la música y comparten una espontánea sesión de composición que da lugar a una canción con un enorme potencial. Sin embargo, todo cambia cuando Danny utiliza ese tema para impulsar su regreso a la fama y convertirlo en el éxito que revitaliza su carrera.

Al ver cómo su creación alcanza el reconocimiento que siempre buscó, Rick comienza a sentirse desplazado y convencido de que no está recibiendo el crédito que merece. Lo que inicialmente parecía una amistad basada en sueños compartidos se transforma en un conflicto marcado por la ambición, el resentimiento y la búsqueda de validación.

Mientras la tensión crece entre ambos, Rick deberá decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para reclamar el éxito que considera suyo, incluso si eso implica poner en riesgo sus relaciones, sus principios y aquello que realmente le da sentido a su vida. Esta historia combina humor, emoción y música para explorar el precio de la fama y la compleja línea que separa la inspiración de la ambición.

La novia del diablo

Estreno: 3 de junio

La vida de Echa y Ariel transcurría en tranquilidad, rodeada de armonía y estabilidad. Sin embargo, todo cambia de forma repentina cuando una presencia sobrenatural irrumpe en su hogar y transforma su día a día en una auténtica pesadilla.

Echa comienza a ser acosada por Jin Dasim, un poderoso genio que desarrolla una peligrosa obsesión amorosa hacia ella. Lo que en un principio parece un fenómeno extraño pronto se convierte en una amenaza aterradora que pone en riesgo no solo su bienestar, sino también la seguridad de quienes la rodean.

A medida que la influencia de esta entidad se vuelve más intensa y perturbadora, la pareja deberá enfrentarse a fuerzas oscuras que desafían toda lógica. Entre el miedo, el misterio y el peligro constante, Echa y Ariel lucharán por recuperar la paz de sus vidas antes de que la obsesión de Jin Dasim los consuma por completo.

The Amazing Digital Circus

Estreno: 4 de junio

La historia llega a su momento más decisivo. Con Caine desaparecido y el Circo Digital envuelto en una inquietante oscuridad, los protagonistas quedan completamente solos, obligados a enfrentarse a los recuerdos, errores y traumas que han intentado dejar atrás durante tanto tiempo.

Mientras la posibilidad de permanecer atrapados para siempre se vuelve cada vez más real, el grupo comienza a descubrir los secretos ocultos tras el origen del Circo Digital y la verdad que ha permanecido enterrada desde el principio. Cada revelación los acerca a respuestas que podrían cambiarlo todo, pero también los obliga a cuestionar cuánto están dispuestos a sacrificar para recuperar su libertad.

Ante ellos se abre una elección crucial: aceptar la realidad que finalmente han descubierto o tomar un camino alternativo cuyas consecuencias son tan inciertas como aterradoras. En este desenlace cargado de tensión emocional, misterio y decisiones difíciles, los personajes deberán enfrentar su destino y decidir qué significa realmente escapar.

El día de la revelación

Estreno: 10 de junio

Una serie de acontecimientos inexplicables comienza a alterar la vida de personas en distintas partes del mundo cuando extrañas señales y fenómenos desafían toda explicación científica. Lo que al principio parecen incidentes aislados pronto revela una realidad inquietante: la presencia de vida extraterrestre en la Tierra podría ser mucho más real de lo que nadie imaginaba.

A medida que estos sucesos se multiplican a escala global, la humanidad se ve obligada a enfrentar una verdad capaz de cambiar para siempre su comprensión del universo. Mientras crecen las teorías, el miedo y la incertidumbre, salen a la luz conspiraciones ocultas, secretos gubernamentales cuidadosamente guardados y sorprendentes vínculos entre ciertos individuos y los misteriosos visitantes.

Con el mundo al borde de una transformación histórica, llega el llamado “Día de la Revelación”, un momento decisivo en el que las respuestas largamente ocultas finalmente emergen. En medio del caos y la expectativa, la humanidad deberá decidir cómo afrontar el descubrimiento más trascendental de su existencia: la certeza de que nunca ha estado sola.

Leviticus: Ritual de sangre

Estreno: 17 de junio

En esta aplaudida propuesta de terror psicológico, dos adolescentes se ven atrapados en una aterradora pesadilla cuando una entidad violenta y misteriosa comienza a perseguirlos adoptando la apariencia de aquello que más anhelan: el uno al otro.

Mientras intentan comprender la naturaleza de la amenaza que los acecha, ambos deberán enfrentarse no solo al peligro físico que representa la criatura, sino también a sus propios deseos, miedos y emociones más profundas. Lo que comienza como una historia de horror pronto se transforma en un relato cargado de sensibilidad y tensión emocional.

Con esta película, el escritor y director Adrian Chiarella debuta en el largometraje, combinando elementos sobrenaturales con una exploración íntima de las relaciones humanas. El resultado es una experiencia inquietante y conmovedora que mezcla el terror con una poderosa carga emocional, ofreciendo una visión fresca y perturbadora del género.

Toy Story 5

Estreno: 17 de junio

La aventura continúa para los juguetes favoritos de varias generaciones. Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla regresan para enfrentarse a un desafío muy diferente a cualquiera que hayan vivido antes.

La llegada de Lilypad, una moderna tablet con una visión completamente distinta sobre la diversión y el entretenimiento, pondrá a prueba el lugar que ocupan los juguetes en la vida de Bonnie. Convencida de que sabe qué es lo mejor para la niña, esta innovadora incorporación amenaza con cambiar para siempre la manera en que juega y se relaciona con su mundo.

Mientras la tecnología gana terreno, Woody, Buzz y sus amigos deberán demostrar que la imaginación, la amistad y las aventuras compartidas siguen teniendo un valor único. Entre momentos divertidos, nuevos desafíos y emociones inesperadas, los juguetes se enfrentarán a una pregunta que podría definir su futuro: ¿seguirán teniendo un lugar en la hora de jugar o ha llegado el momento de una nueva era?

Romería

Estreno: 17 de junio

Marina, una joven que fue adoptada durante su infancia, emprende un viaje a Vigo con la esperanza de descubrir más sobre sus raíces y conocer a la familia de su padre biológico. Lo que comienza como una búsqueda de identidad pronto se convierte en un profundo recorrido emocional hacia un pasado lleno de secretos, pérdidas y respuestas pendientes.

A medida que se integra en su nueva realidad familiar, Marina va reconstruyendo la historia de sus padres a través de recuerdos dispersos, las páginas de un diario y los testimonios de quienes compartieron parte de sus vidas. Cada hallazgo le permite acercarse un poco más a la verdad sobre sus orígenes y comprender las circunstancias que marcaron su destino.

En ese proceso, la joven se enfrenta a una historia atravesada por las consecuencias del sida y la adicción, dos realidades que dejaron una profunda huella en su familia. Mientras descubre los desafíos, amores y sufrimientos que definieron la vida de sus padres, Marina también inicia un viaje de autoconocimiento que la llevará a reconciliarse con su pasado y a encontrar respuestas sobre quién es realmente.

Con una mirada íntima y emotiva, esta historia explora la memoria, la identidad y los lazos familiares, mostrando cómo el pasado puede ayudar a comprender el presente y abrir el camino hacia el futuro.

Supergirl

Estreno: 25 de junio

Cuando una amenaza tan inesperada como implacable golpea de forma personal y devastadora, Kara Zor-El, mejor conocida como Supergirl, se embarca en una misión que pondrá a prueba su fuerza, determinación y sentido de la justicia.

Impulsada por el deseo de enfrentar a quienes alteraron su vida para siempre, la heroína kryptoniana se verá obligada a formar una inesperada alianza con un compañero poco convencional. Juntos recorrerán los rincones más lejanos del espacio en una aventura cargada de peligros, enfrentamientos y descubrimientos que desafiarán sus convicciones.

En este viaje interestelar, donde la línea entre la venganza y la justicia puede volverse difusa, Supergirl deberá decidir qué tipo de heroína quiere ser mientras lucha contra una poderosa amenaza capaz de cambiar el destino de mundos enteros.

Jackass: La última y nos vamos

Estreno: 25 de junio

La pandilla más temeraria del entretenimiento está de regreso para despedirse a lo grande. Encabezados por Johnny Knoxville, los integrantes de Jackass vuelven a la pantalla con una última aventura cargada de caos, acrobacias imposibles y el humor irreverente que los convirtió en un fenómeno mundial.

Jackass: La Última y Nos Vamos reúne nuevas bromas, desafíos extremos y situaciones tan absurdas como dolorosas, junto con una selección de los momentos más memorables que han marcado la historia del grupo durante los últimos 25 años. El resultado es una celebración desenfrenada de la amistad, la locura y el espíritu rebelde que ha acompañado a varias generaciones de fans.

Más que una simple película, esta entrega se presenta como una despedida emotiva y explosiva para una de las franquicias más icónicas de la cultura popular. Entre risas, golpes y momentos inolvidables, Knoxville y compañía prometen ofrecer un espectáculo que hará reír al público de principio a fin.

Así que reúne a tus amigos, prepárate para una dosis de nostalgia y diversión sin filtros, y disfruta de lo que podría ser la última gran locura de Jackass en la pantalla grande.

Un oscuro secreto

Estreno: 25 de junio

Samantha, una actriz interpretada por Elisabeth Moss, atraviesa un momento de incertidumbre y busca una oportunidad para reinventar su vida. En medio de esa búsqueda descubre Shell, una exclusiva compañía especializada en salud y belleza que asegura haber encontrado la fórmula para conservar la juventud y la perfección física de manera indefinida.

Fascinada por los sorprendentes resultados del tratamiento y cautivada por el carisma de Zoe Shannon, la enigmática directora ejecutiva encarnada por Kate Hudson, Samantha se adentra en un universo donde el lujo, la elegancia y la belleza parecen no tener límites. Sin embargo, detrás de la imagen impecable que proyecta la empresa comienzan a surgir inquietantes señales de alarma.

Cuando varias pacientes desaparecen misteriosamente sin dejar rastro, las dudas empiezan a apoderarse de Samantha. Lo que parecía ser la oportunidad perfecta para comenzar de nuevo se transforma en una inquietante investigación que la llevará a descubrir oscuros secretos ocultos tras la promesa de la eterna juventud.

A medida que la verdad sale a la luz, Samantha deberá enfrentarse a una difícil decisión: seguir seducida por el sueño de la perfección o desafiar a una poderosa organización dispuesta a todo para proteger sus secretos. En este thriller cargado de misterio, tensión y suspense, la protagonista descubrirá que alcanzar la juventud eterna podría exigir un precio mucho más alto de lo que jamás imaginó.

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