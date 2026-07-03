La expectativa por el enfrentamiento entre la Selección Mexicana y la escuadra de Inglaterra del Mundial 2026 ha generado un ambiente de altísima tensión y emoción entre los aficionados.

Sin embargo, en las últimas horas, una noticia de un posible cambio en el horario del partido amenazó con desorganizar los planes de miles de seguidores, aficionados y hasta jugadores. Ante esta situación, se ha confirmado que el compromiso se llevará a cabo exactamente en la fecha y hora originalmente establecidas en el calendario oficial: domingo 5 de julio de 2026 a las 18:00 horas.

���� VS ��������������



Pues parece que FIFA se está echando para atrás con el cambio de horario!!!



Todo indica que el partido se mantendrá a las 6:00 pm.



Hay molestia de ambas federaciones.



A esperar qué pasa…����♂️



Jajajajaja qué relajo!!! @TUDNMEX— Gibrán Araige (@GibranAraige) July 3, 2026

El origen de la falsa alarma

La confusión comenzó a escalar rápidamente a través de diversas plataformas digitales y grupos de aficionados donde circuló el rumor de que, por motivos de una posible tormenta en el horario del partido, el silbatazo inicial sería reprogramado. Esta información no confirmada por la FIFA provocó inquietud entre los asistentes que ya cuentan con boletos y vuelos, así como entre los millones de televidentes que planeaban sintonizar el encuentro.

A pesar de que varios medios confirmaron esta información, la FIFA no confirmó este cambio en el horario del juego.

La postura de la FIFA: Un pronunciamiento que jamás existió

Para disipar cualquier duda, es necesario aclarar que la FIFA jamás se pronunció sobre un presunto cambio de horario. En ningún momento el máximo organismo rector del balompié internacional emitió un comunicado, boletín de prensa o alerta en sus canales de comunicación oficiales sugiriendo una alteración en la logística del encuentro.

Las reglas del torneo son estrictas en cuanto a la programación de la fase de eliminación y cualquier modificación de esta magnitud requeriría un aviso en sus plataformas oficiales, situación que nunca ocurrió.

Todo listo para el choque de titanes

El reloj sigue su marcha sin alteraciones y la afición puede estar tranquila y continuar con sus preparativos para apoyar al Tricolor.

El partido se mantiene programado para el domingo 5 de julio a las 18:00 horas.

NG