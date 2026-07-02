Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 3 al 5 de julio

Las energías del primer fin de semana de julio llegan con movimientos importantes para los 12 signos del zodiaco.

De acuerdo con las predicciones astrológicas, serán días propicios para cerrar ciclos, tomar decisiones que habían quedado pendientes y abrirse a nuevas oportunidades en el amor, el trabajo y las finanzas.

Mientras algunos signos vivirán momentos de crecimiento y abundancia, otros deberán dejar atrás situaciones que ya no les permiten avanzar para iniciar una etapa de transformación.

Aries

Este fin de semana será ideal para fortalecer tu autoestima y recordar de todo lo que eres capaz. Procura mantener la calma en las relaciones sentimentales para evitar discusiones innecesarias. También será un buen momento para convivir con la familia o planear una salida. No descuides tu bienestar físico. Números de la suerte: 07 y 22. Color: rojo.

Tauro

Las oportunidades laborales comenzarán a dar frutos y podrías recibir una noticia que mejore tu economía. Mantén los pies sobre la tierra, evita caer en provocaciones y no permitas que los celos afecten tus relaciones. Tu perseverancia te acercará a tus objetivos. Números de la suerte: 00 y 19. Color: azul.

Géminis

El cambio será el protagonista de estos días. Llegarán nuevas oportunidades para crecer y resolver asuntos que venían retrasándose. Acércate más a tu familia, expresa lo que sientes y busca momentos para relajarte antes de iniciar una nueva semana. Números de la suerte: 03 y 88. Color: amarillo.

Cáncer

Es momento de dejar atrás todo aquello que limita tu crecimiento. La energía favorece nuevos comienzos, ingresos inesperados y la posibilidad de realizar un viaje. Evita involucrarte en rumores o conflictos ajenos y presta atención a tu salud. Números de la suerte: 08 y 17. Color: naranja.

Leo

Las oportunidades para avanzar profesionalmente estarán presentes durante el fin de semana. También será una buena ocasión para organizar tus finanzas y pensar en el futuro. El amor traerá sorpresas y la convivencia con tus seres queridos fortalecerá los lazos familiares. Números de la suerte: 05 y 16. Color: rojo.

Virgo

La energía favorece el cierre de ciclos emocionales para dar paso a nuevos proyectos personales. Será un buen momento para hacer cambios de imagen, cuidar tu cuerpo y disfrutar de una etapa más tranquila y equilibrada. Números de la suerte: 20 y 99. Color: azul.

Libra

Tu intuición y fortaleza interior serán tus mejores aliadas. Se vislumbran oportunidades económicas, posibles viajes y la llegada de una persona especial que podría cambiar tu panorama sentimental. Aprovecha la buena racha que comienza. Números de la suerte: 11 y 29. Color: azul.

Escorpión

El reconocimiento a tu esfuerzo podría reflejarse en el ámbito laboral. Mantén bajo control tu carácter para evitar malentendidos y dedica tiempo a cuidar tu salud. En el amor se percibe una etapa de mayor estabilidad y confianza. Números de la suerte: 12 y 30. Color: naranja.

Sagitario

Será un excelente momento para poner orden en tus cuentas y resolver asuntos pendientes. También podrían surgir propuestas interesantes relacionadas con negocios o proyectos personales. En el aspecto sentimental llegarán noticias alentadoras. Números de la suerte: 02 y 56. Color: rojo.

Capricornio

La renovación marcará estos días. Deja atrás resentimientos y abre espacio para nuevas experiencias. La suerte podría sorprenderte tanto en el amor como en cuestiones económicas, siempre que mantengas una actitud positiva. Números de la suerte: 06 y 99. Color: blanco.

Acuario

El fin de semana traerá cambios favorables en el trabajo y fortalecerá los vínculos con las personas más importantes de tu vida. Un viaje, reuniones sociales o familiares y noticias positivas harán que estos días sean especialmente agradables. Números de la suerte: 03 y 15. Color: azul.

Piscis

Escuchar tu intuición será fundamental para tomar buenas decisiones, especialmente en temas del corazón. También podrían presentarse cambios laborales, una mejora económica inesperada y la posibilidad de iniciar una nueva historia de amor. Números de la suerte: 08 y 66. Color: verde.

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