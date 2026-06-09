El precio del dólar arranca la jornada de este martes 9 de junio de 2026 con una tendencia a la baja, beneficiando directamente al peso mexicano. Cerca de las 7:45 horas, el tipo de cambio cotiza en 17.4093 pesos por unidad, lo que representa un escenario positivo para la moneda nacional dentro de los mercados financieros internacionales al inicio de las operaciones.

Durante las primeras horas de operación, la divisa estadounidense registra un descenso de 0.0571 pesos frente al cierre previo. Esta variación significa una apreciación del 0.33% para la moneda local, la cual avanza con terreno a favor y mantiene una trayectoria de recuperación constante frente al billete verde, marcando el ritmo de las negociaciones matutinas.

Comportamiento intradía del mercado cambiario

De acuerdo con datos recientes del mercado cambiario recopilados por el portal financiero Bloomberg, el mercado comenzó sus operaciones formales en un nivel de 17.4664 pesos. A lo largo de la sesión, el par cambiario muestra un rango de fluctuación dinámico, moviéndose entre un mínimo de 17.3809 unidades, que marca la máxima fuerza del peso hoy, y un máximo de 17.4728 pesos por dólar, reflejando la volatilidad natural de los primeros intercambios.

Tras experimentar una ligera presión la tarde de ayer, la moneda nacional inició una ruta de ganancia ininterrumpida durante toda la noche y madrugada. El peso tocó sus mejores niveles del día entre las 05:00 y las 07:00 de la mañana. Aunque el gráfico muestra un pequeño rebote al alza en los últimos minutos, con un corte a las 07:40 horas en 17.4100, el valor se mantiene marcadamente por debajo del precio de apertura.

Datos recientes del mercado cambiario recopilados por el portal financiero Bloomberg. ESPECIAL

Rendimiento anual y estabilidad de la moneda

En el contexto de mediano y largo plazo, el desempeño de la divisa local destaca en el panorama económico global. En lo que va de este 2026, el peso acumula una ganancia del 3.32% frente al billete verde. Asimismo, en el comparativo de los últimos 12 meses, la moneda estadounidense registra una caída acumulada del 8.58% frente a la divisa mexicana, consolidando una tendencia favorable.

La cotización actual de 17.40 unidades consolida una narrativa de estabilidad financiera para el país. Este nivel se ubica significativamente más cerca de su récord de mayor fortaleza en las últimas 52 semanas, fijado en 17.0866, que de su techo de máxima presión, el cual alcanzó los 19.3431 pesos durante los momentos de mayor incertidumbre en los mercados.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 9 DE JUNIO DE 2026 en los principales bancos de México

Para los usuarios que requieren realizar operaciones financieras físicas, las ventanillas de los principales bancos de México ofrecen distintas cotizaciones este 9 de junio.

Banco Compra Venta Afirme 16.30 17.90 Banco Azteca 16.10 18.20 Banorte 16.20 17.80 BBVA 16.56 17.69 Banamex 16.92 17.89

Mejores opciones para comprar y vender dólares hoy

De acuerdo con los datos antes presentados, la mejor opción para vender dólares esta mañana es Banamex (16.92), ya que es el banco que más pesos paga por unidad. En tanto, la mejor opción para adquirirlos es BBVA (17.69), ya que ofrece el precio de venta más bajo en ventanilla, optimizando el rendimiento para los compradores.

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, si se requiere para alguna operación financiera, es recomendable revisarla constantemente.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB