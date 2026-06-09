Actualmente en la cartelera de cine se encuentra la prometedora película de acción y suspenso El Afinador, que es protagonizada por Leo Woodall y Dustin Hoffman.

El Afinador. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

Harry Horowitz es un veterano afinador de pianos que trabaja junto a Niki, su leal y talentoso aprendiz, que padece hiperacusia, una rara condición que le provoca percibir los sonidos a un volumen extremadamente alto, por lo que usa tapones para los oídos todo el tiempo.

El Afinador. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

Las meticulosas habilidades de Niki lo hacen descubrir que también posee la inesperada aptitud de abrir cajas fuertes, por lo que pronto el joven afinador de pianos se ve involucrado en un peligroso giro criminal, lo que hace que su tranquila vida cambie totalmente.

El Afinador. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

Esta película tiene Garantía Cinépolis y es perfecta para aquellos que les encantan las tramas de crimen, atracos y estafas.

El Afinador

(Tuner)

De Daniel Roher.

Con Dustin Hoffman, Leo Woodall, Havana Rose Liu, Tovah Feldshuh, Lior Raz.

Canadá-Estados Unidos, 2026.

XM