Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos

Por: El Informador

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad. 

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos. 

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 29 y 30 de noviembre del 2025.

  • Aries: Los colores de poder amarillo y rojo.
  • Tauro: Los colores de energía serán naranja y blanco.
  • Géminis: Sus colores serán negro y blanco. 
  • Cáncer:  Sus colores: rojo y verde.
  • Leo: Sus colores son azul y blanco.
  • Virgo: Los colores, amarillo y azul.
  • Libra: Los colores recomendados son azul y rojo.
  • Escorpión: Sus colores serán azul y amarillo.
  • Sagitario: Sus colores blanco y azul. 
  • Capricornio: Los colores rojo y blanco. 
  • Acuario: Sus colores son el blanco y verde.
  • Piscis: Tus colores blanco y naranja.

