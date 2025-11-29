Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad.

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos.

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 29 y 30 de noviembre del 2025.

Aries: Los colores de poder amarillo y rojo.

Tauro: Los colores de energía serán naranja y blanco.

Géminis: Sus colores serán negro y blanco.

Cáncer: Sus colores: rojo y verde.

Leo: Sus colores son azul y blanco.

Virgo: Los colores, amarillo y azul.

Libra: Los colores recomendados son azul y rojo.

Escorpión: Sus colores serán azul y amarillo.

Sagitario: Sus colores blanco y azul.

Capricornio: Los colores rojo y blanco.

Acuario: Sus colores son el blanco y verde.

Piscis: Tus colores blanco y naranja.

Con información de Mhoni Vidente

