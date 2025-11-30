Aries

Si tienes pareja, la relación adquirirá mayor solidez; resurgirán el interés, la pasión, los detalles y el deseo de construir un proyecto en común.

Tauro

Si tienes pareja, la relación requiere un respiro; no se trata de una separación, sino de otorgarse espacios saludables.

Géminis

El amor es una elección, no una necesidad. Cuando comprendas esta premisa, dejarás de suplicar, de idealizar y de sentir que la vida te está en deuda.

Cáncer

No confundas el cariño con el amor ni la necesidad con la compañía, pues ello puede llevarte a involucrarte emocionalmente de manera inapropiada y, en consecuencia, terminar hiriendo a alguien que sí te apreció de manera genuina.

Leo

En el ámbito sentimental, algunas conexiones comenzarán a fortalecerse, incluida una que surge a través de redes sociales y que podría despertarte el impulso de enviar un ‘hola, extraño’ solo por curiosidad.

Virgo

En los próximos días podrías recibir noticias de una expareja; sin embargo, no permitas que vuelva a alterarte. Si en el pasado te causó daño, no le brindes nuevamente acceso a tu vida, ni siquiera para un favor.

Libra

Si tienes pareja, podrían surgir episodios de celos debido a la presencia de una persona que estará involucrándose más de lo pertinente en su entorno.

Escorpión

En el ámbito afectivo, llegará una persona cuya presencia tendrá un impacto significativo en ti y te llevará a replantear lo que realmente deseas.

Sagitario

Las relaciones efímeras que solo aportan un par de días de ilusión irán desvaneciéndose por sí mismas, pues ya no estás en disposición de invertir energía en personas pasajeras.

Capricornio

En el ámbito afectivo, tu pareja ha reservado ciertos asuntos con la intención de ‘no lastimarte’; sin embargo, eres plenamente consciente de ello. Incluso las pequeñas omisiones pueden resultar significativas.

Acuario

Si tienes pareja, la rutina está afectando la relación. No se trata de una carencia de amor, sino de la falta de dinamismo y novedad.

Piscis

Es tiempo de proteger tus emociones y no entregarlas de manera indiscriminada. Se presenta la posibilidad de reabrir tu corazón al amor, p

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP