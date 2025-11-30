Domingo, 30 de Noviembre 2025

Nana Calistar: Horóscopos para HOY 30 de noviembre de 2025

Esto es lo que viene para tu signo zodiacal, según las predicciones de Nana Calistar

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Conoce lo que le depara a tu signo este día. X / @NanaCalistar

Aries

En los próximos días, la vida te presentará diversas señales que te impulsarán a situarte en el lugar que te corresponde.

Tauro

En estos días se aproximan cambios significativos, de aquellos que te obligan a abrir los ojos y evitar continuar actuando como si nada ocurriera.

Géminis

Procura ser sumamente cuidadoso con tus palabras, pues en estos días podrías comentar algo sobre un familiar sin intención y posteriormente experimentar incomodidad por haber dicho más de lo necesario.

Cáncer

Permite que los comentarios negativos en tu contra te resulten completamente irrelevantes, pues si hablan de ti es porque les incomodan los logros que tú sí has alcanzado.

Leo

Es momento de actuar con verdadera determinación, pues ya es suficiente de repetir los mismos errores que únicamente te dejan cuestionándote cómo llegaste a esa situación.

Virgo

Modera tus cambios de ánimo, ya que una palabra mal expresada podría herir a un familiar que no tiene responsabilidad alguna en la situación.

Libra

Se presentará la oportunidad de realizar un viaje; no obstante, también podría cancelarse una salida o reunión que esperabas con interés.

Escorpión

Las relaciones familiares mostrarán una notable mejoría y recibirás un ingreso inesperado que resultará sumamente oportuno. No obstante, procura moderar tu carácter, pues en días recientes has mostrado una actitud especialmente cortante.

Sagitario

Eres uno de los signos que más pronto puede venirse abajo, pero también uno de los que con mayor rapidez se recupera. La vida te sorprenderá justo en el momento en que pienses que ya no queda nada por hacer.

Capricornio

Posees una gran fortaleza, aunque en ocasiones actúas con una terquedad que te impide avanzar, incluso teniendo las soluciones claramente frente a ti.

Acuario

Tienes la mente en constante agitación, mezclando ideas, emociones, molestias, recuerdos e incluso asuntos que ni siquiera te corresponden.

Piscis

Tú, que eres muy sensible, estás experimentando sentimientos agitados y desordenados; sin embargo, mantén la calma, pues este ciclo emocional se prolongará solo por unos días.

