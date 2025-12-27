Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad.

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos.

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 27 y 28 de diciembre del 2025.

Aries: El verde será su color aliado.

Tauro: Tu color rojo.

Géminis: Color blanco.

Cáncer: Color rojo.

Leo: Tu color es el naranja.

Virgo: Color verde.

Libra: Color azul.

Escorpión: Color amarillo.

Sagitario: Color rojo.

Capricornio: Color azul.

Acuario: Color azul.

Piscis: Color azul.

Te recomendamos: Conoce las películas más taquilleras de 2025 en México

Con información de Mhoni Vidente

NA