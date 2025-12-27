Sábado, 27 de Diciembre 2025

Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos

Por: El Informador

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad. 

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos. 

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 27 y 28 de diciembre del 2025.

  • Aries: El verde será su color aliado.
  • Tauro: Tu color rojo.
  • Géminis: Color blanco.
  • Cáncer: Color rojo. 
  • Leo: Tu color es el naranja.
  • Virgo: Color verde.
  • Libra: Color azul.
  • Escorpión: Color amarillo.
  • Sagitario: Color rojo.
  • Capricornio: Color azul.
  • Acuario: Color azul.
  • Piscis: Color azul.

Con información de Mhoni Vidente

