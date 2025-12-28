Brigitte Bardot, recordada por activismo animal y polémica con la comunidad LGBT+

Luego de que se diera a conocer la muerte de Brigitte Bardot, icono del cine francés, a los 91 años de edad, su legado y activismo ha sido reconocido por por gran parte de sus conciudadanos, aunque también hay quienes recuerdan la tensa relación que sostuvo con la comunidad LGBT+ pues, a pesar de que la actriz se empeñó en desmentir la supuesta animadversión que sintió por el colectivo, no los convenció de lo contrario.

Tras una prolífica carrera que la convirtió en un icono y en una de las figuras del cine francés más importantes, cuando cumplió 40 años (en 1973), Bardot decidió alejarse del séptimo arte para dedicarse de lleno a su labor como activista y defensora de los derechos de los animales y, para 1980, ya había abierto su propia fundación.

Su papel como activista ha sido reconocido, tras su fallecimiento, por movimientos como SPA (Sociedad para la Prevención de la Crueldad de los Animales) y PETA Francia, que describen a Brigitte como "apasionada del movimiento" y una "sincera defensora", respectivamente.

Figuras de la política también lamentan su partida, como Marine Le Pen líder de la Agrupación Nacional. un partido político de la extrema derecha francesa, del que Bardot era simpatizante.

Le Pen denominó a la actriz como "increíblemente francesa, libre, indomable y de corazón puro".

Brigitte Bardot y la polémica por sus posturas frente a la comunidad LGBT+

El carácter indómito de la actriz también provocó polarización y rechazo, sobre todo, en la comunidad LGBT+, que no olvidó la forma en que se refirió a las personas gays en su libro autobiográfico "Un cri dans le silence" ("Un grito en el silencio"), publicado en 2003, como "fenómenos de feria".

Al poco tiempo, afirmó que no sentía ningún tipo de antipatía por las personas gays pues, afirmaba que, gran parte de sus amistades son parte de la comunidad:

"Los homosexuales son para mí seres como los demás, con sus cualidades y defectos y, entre ellos, se encuentran mis mejores amigos".

A la desafortunada declaración, vaciada en su libro, se aunó la aparición de un personaje homófobo que, por más de tres décadas, marchó en contra de los derechos de la comunidad LGBT+, bajo el nombre de Frigide Barjot, lo que provocó que, en muchas ocasiones, se pensara que lo dicho por este persona, había sido expresado por Bardot, situación que la actriz llegó a reconocer que le generó un "daño considerable" a su imagen.

Pese a sus esfuerzos por redimirse, ahora que la actriz partió, hay usuarios de X que refrescan las polémicas que sostuvieron.

"Soy francés y puedo decir que Briggite Bardot no fue un icono en lo absoluto, en los últimos 20 años de su vida, fue abiertamente racista, homofóbica e islamofóbica, elogiarla es comparable con elogiar a (Charlie) Kirk o (Donald) Trump".

