Karely Ruiz responde a críticas por su actitud al repartir juguetes

La creadora de contenido mexicana Karely Ruíz se convirtió en el blanco de críticas tras haber salido a las calles de Monterrey a repartir juguetes entre las infancias y ofrecerles pastel.

En los videos compartidos en sus redes sociales se observa a la modelo entregando muñecas, carritos y pelotas y, pese a que los niños se mostraron felices con los regalos, los usuarios juzgaron el rostro de la regia, que se mostraba poco expresivo.

Karely Ruiz responde a críticas tras regalar juguetes a niños

La reacción dejó a la creadora de contenido visiblemente desconcertada, por lo que decidió responder de manera frontal. Aclaró que estaba agotada y bajo mucho estrés, pero negó haber tratado mal a alguien.

Pero el momento más explosivo llegó cuando respondió a quienes aseguran que sus donaciones buscan limpiar su imagen.

"¿De dónde sacan que yo busco limpiar mi imagen? Yo sé la que soy y lo que hago, jamás me ando justificando; sé que me encanta el dinero fácil, pero jamás ando haciendo caridad para limpiar una imagen. Si yo misma me puse donde estoy, cada quien es libre de hacer lo que se le dé su gana; si no te gusta, no me veas y ya", alegó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

