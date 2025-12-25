Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 26 al 28 de diciembre

Aries

Aries está regido por Marte, planeta que le otorga una energía arrolladora y una personalidad magnética. Son líderes naturales, entusiastas y resolutivos, capaces de motivar a cualquiera que los rodee. Su dinamismo los mantiene en constante movimiento y les permite destacar en todo lo que emprenden. Sin embargo, a veces olvidan que no todos tienen su mismo ritmo, lo que puede volverlos demasiado exigentes. Este fin de semana llega un golpe de suerte el 26 de diciembre, con los números 00 y 19; el verde será su color aliado. Un nuevo amor se acerca y también se acomodan planes importantes relacionados con un viaje de fin de año.

Tauro

Tauro posee un carácter fuerte, firme y controlador. Regido por Júpiter, tiene una mentalidad práctica y trabajadora que lo convierte en un excelente negociador y empresario. Su mayor reto es aprender a soltar el enojo y reconocer errores, especialmente en el amor. Aunque suelen liderar con facilidad, la soberbia puede provocar tropiezos laborales. Este fin de semana será ideal para ordenar emociones. Cuida tus huesos y los cambios de clima. El amor se enciende con intensidad este sábado. Tus números de la suerte son 05 y 77, tu color rojo, y tu mejor día será el 28 de diciembre.

Géminis

Mercurio rige a Géminis y potencia su ingenio, creatividad y facilidad para los negocios. Son sociables, inteligentes y con gran talento artístico o profesional, lo que les permite alcanzar estabilidad material. Deben cuidar los excesos y medir mejor sus hábitos. En el amor disfrutan conquistar y rara vez están solos. Este fin de semana será de convivencia familiar, con la llegada de un dinero extra y una invitación para viajar en Año Nuevo. Números de la suerte: 03 y 44; color blanco; mejor día, 26 de diciembre.

Cáncer

Cáncer es uno de los signos más intuitivos y sensibles del zodiaco. La Luna lo guía, otorgándole una percepción psíquica que lo adelanta a los demás. Sin embargo, la inseguridad puede jugarle en contra, por lo que necesita confiar más en sí mismo. Destaca en áreas como la medicina, la política o la comunicación; y en el hogar, es un pilar fundamental. Este fin de semana llega un golpe de suerte con los números 02 y 17, color rojo, y mejor día el 28 de diciembre. Cuida tu alimentación y modera los excesos. El amor se mantiene estable y lleno de cariño.

Leo

Regido por el Sol, Leo brilla con alegría, carisma y liderazgo. Son leales, emprendedores y amantes de la independencia. Aunque tienen gran capacidad para guiar a otros, deben controlar el enojo para evitar conflictos innecesarios. Este fin de semana estará lleno de fiestas, visitas familiares y preparativos para eventos importantes. Tus padres te proponen un viaje de Año Nuevo. Los números 04 y 21 te traen suerte; tu color es el naranja y tu mejor día será el 26 de diciembre.

Virgo

Virgo vive días de celebraciones familiares y detalles especiales. Urano lo impulsa a ser disciplinado, trabajador y organizado, cualidades que lo convierten en un excelente administrador. Es honesto, conservador y siempre dispuesto a ayudar a los demás. Este fin de semana estarás apoyando a tus padres y renovando tu imagen para cerrar el año. Ten cuidado con trámites y traslados. Tus números de la suerte son 15 y 66, color verde, y mejor día el 27 de diciembre.

Libra

Libra entra en una etapa de renovación energética. Regido por Neptuno, destaca por su facilidad para comunicarse y relacionarse con personas influyentes. Este fin de semana recibirás una sorpresa amorosa y regalos inesperados. La temporada decembrina te favorece especialmente, ayudándote a superar cualquier obstáculo. Cuida garganta y pulmones. Se aproxima un viaje familiar por Año Nuevo. Números mágicos 09 y 16, color azul, mejor día 28 de diciembre.

Escorpio

Júpiter impulsa a Escorpio hacia una etapa de crecimiento espiritual y renovación emocional. Es momento de controlar los sentimientos encontrados y disfrutar plenamente las fiestas. Para quienes están en pareja, se vislumbran noticias relacionadas con embarazo; los solteros estarán muy solicitados por signos de tierra. Tus números de la suerte son 14 y 50, color amarillo, y tu mejor día será el 28 de diciembre.

Sagitario

Sagitario vive días donde el amor, la familia y la aventura toman protagonismo. Marte y el Sol le otorgan valentía, liderazgo y carisma para cumplir cualquier meta. Recibirás una noticia positiva en el amor y, si estás soltero, vivirás intensas experiencias con Aries o Leo. Se aproxima un viaje de fin de año y un regalo especial: una mascota. Números 10 y 19, color rojo, mejor día 26 de diciembre.

Capricornio

Capricornio está en su temporada de cumpleaños, disfrutando de viajes familiares y momentos significativos. Júpiter y el Sol fortalecen su autoestima, magnetismo y éxito profesional. Recibes un regalo especial y un ingreso extra inesperado. Modera el consumo de alcohol y comida en estas fiestas. Números de la suerte 20 y 30, color azul, mejor día 27 de diciembre.

Acuario

Mercurio y Venus dotan a Acuario de carisma, liderazgo y gran capacidad para los negocios. Su reto es controlar la soberbia y aprender a perdonar. Este fin de semana estarás ocupado con preparativos navideños y visitas familiares. Un amor del pasado reaparece con buenos recuerdos. Llega un dinero extra con los números 11 y 16; tu color es el azul y tu mejor día el 28 de diciembre.

Piscis

Piscis se prepara para un 2026 lleno de logros y crecimiento profesional. Mercurio y Júpiter impulsan nuevas oportunidades laborales. Este fin de semana será de reuniones emotivas en casa, donde brillarás como anfitrión. Aunque la nostalgia aparezca, rodéate de quienes te aman. Recibes un regalo especial y avanzas en trámites para viajar. Cuida dolores de cabeza por el frío. Números 08 y 55, color azul, mejor día 27 de diciembre.

