Conoce las películas más taquilleras de 2025 en México

Durante 2025, el cine en México atravesó un año irregular. Datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) señalan que entre el inicio de enero y el 15 de diciembre se contabilizaron cerca de 200 millones de entradas vendidas, una cifra 17 millones menor a la registrada en 2024. Este descenso refleja que la asistencia a salas aún no alcanza los niveles que se tenían antes de la pandemia.

Aun así, el debate dentro del sector ha cambiado. Más que enfocarse únicamente en la recuperación total del público, la atención se ha desplazado hacia el desempeño de las películas y a identificar qué tipos de historias fueron capaces de atraer a los espectadores y generar interés en la cartelera.

Si hubo una película que marcó el año fue Lilo y Stitch. Su versión live action no solo apeló a la nostalgia, sino que se convirtió en la cinta más vista de 2025 en México , con 17.3 millones de asistentes, una cifra que ninguna otra producción logró alcanzar.

Este éxito no fue un caso aislado. La taquilla dejó claro que las adaptaciones —ya sea de clásicos animados o de videojuegos— se consolidaron como la apuesta más segura para atraer espectadores a las salas. El segundo lugar lo ocupó Minecraft, que llevó a 10.7 millones de personas al cine, confirmando que el salto de los videojuegos a la pantalla grande sigue siendo un fuerte imán para las nuevas generaciones.

Muy cerca se posicionó Jurassic World Renace con 9.1 millones de asistentes, seguida por Cómo entrenar a tu dragón y Mufasa: El Rey León, ambas con 8.7 millones de espectadores.

El cine de terror también mantuvo un desempeño sólido con El Conjuro: Últimos ritos, que reunió 8.4 millones de asistentes. En contraste, el género de superhéroes tuvo resultados más moderados, aunque constantes.

Títulos como Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (7.5 millones), Superman (5.4 millones) y Capitán América: Un nuevo mundo (4.7 millones) lograron colocarse dentro del top 10, aunque sin el impacto arrollador que el género tuvo en años anteriores .

No todas las apuestas de alto perfil lograron el mismo éxito. Producciones ambiciosas de Hollywood se quedaron por debajo de las expectativas del público mexicano. F1, protagonizada por Brad Pitt, reunió cerca de 4 millones de espectadores y quedó fuera del top 10. Más abajo apareció Misión Imposible, con Tom Cruise, que apenas superó los 3 millones de boletos vendidos y finalizó en el puesto 16.

Ni siquiera los grandes nombres del pop lograron impulsar algunas secuelas. Wicked por siempre, con Ariana Grande, se quedó en 1.3 millones de asistentes, por debajo de Tron: Ares, otra producción de alto perfil que tampoco consiguió despegar en taquilla.

Top 10 de las películas más taquilleras de 2025 en México

Lilo y Stitch – 17.3 millones

Minecraft – 10.7 millones

Jurassic World Renace – 9.1 millones

Cómo entrenar a tu dragón – 8.7 millones

Mufasa: El Rey León – 8.7 millones

El Conjuro: Últimos ritos – 8.4 millones

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos – 7.5 millones

Zootopia 2 – 5.8 millones

Superman – 5.4 millones

Capitán América: Un nuevo mundo – 4.7 millones

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP