Para los cinéfilos que disfrutan de los remakes, la película Anaconda protagonizada por Jack Black, es una excelente opción para ver en tu sala de cine favorita.

Anaconda. ESPECIAL/SONY PICTURES.

Doug y Griff han sido mejores amigos desde que eran niños, y siempre han soñado con hacer un remake de su película favorita de todos los tiempos: el “clásico” cinematográfico "Anaconda".

Cuando una crisis de mediana edad los anima a lanzarse por fin a la aventura, se adentran en el Amazonas para comenzar el rodaje.

Sin embargo, las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda gigante real, convirtiendo su cómico y caótico set de rodaje en una situación mortal. La película que tanto desean hacer puede que les cueste la vida.

Anaconda

De Tom Gormican.

Con Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Daniela Melchior, Selton Mello.

Estados Unidos, 2025.

