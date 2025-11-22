Sábado, 22 de Noviembre 2025

Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad. 

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos. 

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 22 y 23 de noviembre del 2025.

  • Aries: Tu color rojo será tu aliado.
  • Tauro: El color azul potenciará tus energías.
  • Géminis: El verde será tu color de la suerte. 
  • Cáncer:  El rojo será tu color aliado.
  • Leo: El naranja potenciará tu energía
  • Virgo: El amarillo potenciará tu bienestar.
  • Libra: El verde potenciará tu energía.
  • Escorpión:  El azul te dará equilibrio y fuerza.
  • Sagitario: El color rojo te acompañarán.
  • Capricornio: El azul potenciará tu bienestar.
  • Acuario: El amarillo potenciará tu energía.
  • Piscis: El verde potenciará tu energía.

Con información de Mhoni Vidente

