Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad.

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos.

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 22 y 23 de noviembre del 2025.

Aries: Tu color rojo será tu aliado.

Tauro: El color azul potenciará tus energías.

Géminis: El verde será tu color de la suerte.

Cáncer: El rojo será tu color aliado.

Leo: El naranja potenciará tu energía

Virgo: El amarillo potenciará tu bienestar.

Libra: El verde potenciará tu energía.

Escorpión: El azul te dará equilibrio y fuerza.

Sagitario: El color rojo te acompañarán.

Capricornio: El azul potenciará tu bienestar.

Acuario: El amarillo potenciará tu energía.

Piscis: El verde potenciará tu energía.

Con información de Mhoni Vidente

