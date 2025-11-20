Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 21 al 23 de noviembre

Es momento de conocer qué energías estarán presentes del 21 al 23 de noviembre y cómo influirán en cada signo con los horóscopos de Mhoni Vidente.

Este fin de semana promete ser un período clave para recibir oportunidades, tomar decisiones importantes, mejorar la economía, fortalecer relaciones y disfrutar de momentos de alegría y bienestar.

A continuación, descubre qué le depara la fortuna a tu signo y cuáles serán los más favorecidos durante estos días según las predicciones de Mhoni Vidente.

Aries

Un inesperado golpe de suerte tocará tu puerta gracias a los números 09 y 77; tu color rojo será tu aliado, especialmente si lo incorporas en tu ropa interior para atraer el amor.

La carta de “La Torre” en tu horóscopo del Tarot te recuerda que es momento de esforzarte en tu autoconocimiento y no sabotear tu propia felicidad. Además, esta carta te invita a ser más organizado con tus finanzas, ahorrar y formar un patrimonio.

La energía espiritual también estará presente: tu ángel de la guarda te ayudará en tu desarrollo profesional. Este fin de semana será perfecto para viajar con tu pareja y pasar tiempo de calidad con la familia. La felicidad tocará tu puerta con una sorpresa especial que no querrás perderte.

Tauro

El universo te anima a disfrutar de un fin de semana de compras para una fiesta familiar, pero recuerdamantener la moderación con el alcohol y controlar tus vicios. Un concierto y bailes con amigos te esperan.

La suerte estará de tu lado con los números 03 y 14, mientras que el color azul potenciará tus energías. En tu Tarot, “El Mundo” anuncia un cambio positivo en tu vida laboral; aprovecha la oportunidad de avanzar y recibir apoyo de alguien de signo Virgo o Acuario.

Es un buen momento para progresar en todos los sentidos, cuidando la discreción ante posibles envidias. Tu vida amorosa y profesional entrará en una etapa de armonía y plenitud.

Géminis

Dinero extra llegará a tus manos gracias a los números 00 y 15, y el verde será tu color de la suerte. No olvides revisar tu carro y tus llantas, y mantener precaución en la calle.

La carta de “La Muerte” en tu Tarot indica que es tiempo de dejar atrás lo negativo y alejarte de personas dañinas.

Tomar decisiones importantes, incluso en el amor, te ayudará a liberarte y reinventarte. Un familiar te invitará a una fiesta donde conocerás gente influyente. En asuntos del corazón, decidirás tomarte un tiempo para ti, priorizando tu bienestar.

Cáncer

Viajar se perfila como una actividad destacada, así que compra tu boleto de avión para fin de año. Los números 06 y 18 te traerán buena suerte, y el rojo será tu color aliado. La carta de “La Luna” te recuerda superar tus miedos y dejar atrás situaciones que te han lastimado. Este es el momento de sacar fuerza interior y pedir apoyo a tu ángel de la guarda. Afrontar lo desconocido con valentía te permitirá crecer. Este fin de semana disfrutarás con tus seres queridos y recibirás un regalo inesperado de un nuevo amor.

Leo

Recibirás invitaciones para ver jugar a tu equipo favorito, mientras pones al día pagos pendientes de tarjetas de crédito. Un amor del pasado podría aparecer, pero es mejor cerrar ciclos y abrirse a nuevas personas más compatibles.

Tus números de la suerte serán 13 y 29, y el naranja potenciará tu energía. La carta de “La Justicia” anuncia que cualquier asunto legal o pendiente saldrá a tu favor y aconseja negociar con prudencia en lo laboral.

También es un buen momento para formarte en áreas de derecho, medicina o relaciones humanas. Este fin de semana organizarás una fiesta familiar que te llenará de alegría.

Virgo

El hogar será tu centro de atención este fin de semana: cambiar muebles o arreglar espacios traerá buena energía. Recibirás pases para un juego deportivo y la suerte estará contigo con los números 03 y 27; el amarillo potenciará tu bienestar.

En el Tarot, “As de Oros” confirma que tus deseos se concretarán, especialmente en lo laboral y personal. Mantén discreción sobre tus metas y planes para asegurar resultados positivos.

Un ingreso extra te sorprenderá, y un viaje con la familia te llenará de felicidad. En el amor, disfrutarás de armonía si tienes pareja, y si estás soltero, alguien del signo Aries o Escorpión llegará para complementar tu vida.

Libra

Este fin de semana se te pide reflexionar antes de tomar decisiones importantes, ya que la carta de “La Sacerdotisa” indica caos temporal en tu vida personal y laboral.

Tu sensibilidad puede hacer que bajes la guardia, pero la paciencia y la doble revisión de tus pasos te protegerán. Además, recibirás una invitación a un evento que disfrutarás mucho, y tus estudios en comunicación o arte avanzarán con facilidad.

Una cirugía médica saldrá muy bien, y es momento de descansar más y dejar de lado el celular. La buena fortuna te acompañará con los números 04 y 21, y el verde potenciará tu energía; aprovecha para ahorrar y formar un patrimonio.

Escorpión

Prepárate para mantener la calma frente a discusiones familiares este fin de semana, evitando involucrarte en problemas ajenos.

La carta de “El Sol” en tu Tarot anuncia vitalidad, buena suerte y liderazgo, especialmente por tu cumpleaños. Una invitación a viajar te alegrará, y recibirás regalos como un perfume y un reloj, además de un dinero extra por comisiones.

Es tiempo de claridad en el amor: evita jugar con dos corazones a la vez. Tus números de la suerte serán 13 y 21, mientras que el azul te dará equilibrio y fuerza.

Sagitario

Llegó el momento ideal para pedir un aumento de sueldo o iniciar un negocio propio, ya que tus energías estarán alineadas para ayudarte. “El Mago” indica que tu inteligencia y creatividad abrirán caminos para grandes logros personales y profesionales.

Un nuevo amor, de signo Leo o Aries, llegará a tu vida para hacerte bien. Este fin de semana incluye un viaje, regalos como perfumes y artículos electrónicos, y una celebración adelantada de tu cumpleaños con amigos y familiares.

Además, podrás arreglar papeles de migración y renovar tu look para sentirte más juvenil. Los números 08 y 16 y el color rojo te acompañarán.

Capricornio

Es tiempo de trabajar la paciencia y la perseverancia, dejando atrás impulsos innecesarios, según la carta de “La Justicia”. Mantener contacto con lo divino y tu ángel de la guarda te dará guía en cada paso. Escuchar a quienes te quieren será clave para equilibrar tu carácter.

Fin de semana de nostalgia por amores pasados, pero también de bendiciones: recibirás dinero extra, un bono y comprarás boletos de avión para viajar en diciembre con tus seres queridos. La suerte te sonreirá con los números 20 y 30, mientras que el azul potenciará tu bienestar.

Acuario

Este fin de semana estará lleno de fiestas y reuniones familiares. La carta de “La Estrella” te trae buena suerte y nuevas oportunidades laborales con mejor salario.

Es momento de formalizar relaciones amorosas y hacer cambios positivos en ti mismo, incluso consideras una operación estética.

La carta sugiere vivir más simple, bajar el dramatismo y ayudar a quienes lo necesitan. Arreglar tu cuarto y tu ropa te dará comodidad y organización, y un evento deportivo será una experiencia divertida. Tus números de la suerte son 05 y 66, y el amarillo potenciará tu energía.

Piscis

Un viaje y nuevas experiencias te esperan, llenando tus días de amor y la posibilidad de planear tu futuro familiar.

La carta de “La Fuerza” simboliza fe y fortaleza interior, recordándote no jugar con los sentimientos de otros y enfocarte en lo que deseas.

Es momento de cambios importantes, incluso considerar mudanza para mejorar tu vida. Un concierto musical será parte de tu fin de semana, pero cuidado con tu alimentación; tu punto débil es el estómago. La suerte te acompañará el domingo con los números 00 y 18, mientras que el verde potenciará tu energía.

Con información de Mhoni Vidente

MF