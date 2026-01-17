Sábado, 17 de Enero 2026

Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos

Por: El Informador

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad. 

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos. 

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 17 y 18 de enero de 2026.

  • Aries: Sus colores son verde y naranja.
  • Tauro: Rojo y naranja. 
  • Géminis: Sus colores blanco y verde. 
  • Cáncer: Sus colores amarillo y azul.
  • Leo: Amarillo y naranja.
  • Virgo: Amarillo y azul.
  • Libra: Los colores de la suerte son rojo intenso y azul.
  • Escorpión: Los colores de la suerte son naranja y azul.
  • Sagitario: Sus colores serán azul fuerte y blanco.
  • Capricornio: Sus colores serán blanco y azul.
  • Acuario: Sus colores serán naranja y rosa mexicano.
  • Piscis: Sus colores serán amarillo y verde.

Con información de Mhoni Vidente

