Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad.

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos.

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 17 y 18 de enero de 2026.

Aries: Sus colores son verde y naranja.

Tauro: Rojo y naranja.

Géminis: Sus colores blanco y verde.

Cáncer: Sus colores amarillo y azul.

Leo: Amarillo y naranja.

Virgo: Amarillo y azul.

Libra: Los colores de la suerte son rojo intenso y azul.

Escorpión: Los colores de la suerte son naranja y azul.

Sagitario: Sus colores serán azul fuerte y blanco.

Capricornio: Sus colores serán blanco y azul.

Acuario: Sus colores serán naranja y rosa mexicano.

Piscis: Sus colores serán amarillo y verde.

Con información de Mhoni Vidente

