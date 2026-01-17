Chris Pratt presenta su nueva película 'Sin Piedad' en la CDMX

El actor estadounidense Chris Pratt encabezó este sábado la presentación de su nueva película Mercy (Sin Piedad) durante una alfombra roja realizada en la Ciudad de México, donde estuvo acompañado por la actriz Kali Reis y el director Timur Bekmambetov.

La cinta, cuyo estreno está programado para este jueves en cines de todo el país, gira en torno a la historia de un detective —personaje interpretado por Pratt— que enfrenta un proceso judicial tras ser acusado del asesinato de su esposa.

En el reparto también destacan la estadounidense Kali Reis y la sueca Rebecca Ferguson.

Te recomendamos: Megan Fox y Machine Gun Kelly ponen punto final definitivo a su historia de amor

Pratt y Reis desfilaron en la plaza comercial Mitikah, al sur de la capital mexicana, donde cientos de fanáticos los recibieron con gritos y aplausos.

El actor estadounidense se dio el tiempo para firmar autógrafos a algunos fans que aprovecharon para sacar fotos y saludar al intérprete.

Asimismo, el director Timur Bekmambetov se dio el tiempo para interactuar con los fans entre fotos, saludos y autógrafos.

Previo a la presentación en la alfombra roja, Pratt, Reis y Bekmambetov fueron captados en la cima de la Torre Latinoamericana, uno de los rascacielos más emblemáticos de Ciudad de México, donde posaron junto a reloj que inició una cuenta regresiva de 90 minutos haciendo alusión al tiempo que tiene el personaje de Chris Pratt- el Detective Raven- para demostrar su inocencia.

NA