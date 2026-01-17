Exatlón México: ¿Quién será el eliminado este domingo 18 de enero?

La recta final de Exatlón México entra en una fase decisiva y cada eliminación comienza a redefinir el destino de la competencia. Con los equipos bajo presión y la inminente transición a duelos individuales, la salida de un atleta puede alterar por completo el equilibrio del reality .

De acuerdo con filtraciones que circulan en redes, la eliminación de este domingo 18 de enero recaería en el equipo rojo, un golpe que terminaría por frenar la inercia positiva que intentaban construir en las últimas semanas. La baja no solo afectaría el rendimiento deportivo, sino también la moral del grupo.

Los spoilers apuntan a Adrián Medrano como el competidor que abandonaría la competencia . Su caso resulta especialmente significativo: ingresó de forma tardía, enfrentó desventajas desde el inicio y, aun así, logró destacar por su constancia, entrega y capacidad competitiva, ganándose el respaldo de parte del público.

Mientras tanto, el panorama para los rojos se vuelve cada vez más adverso. Problemas de estrategia, roces internos y fallas puntuales los mantienen rezagados en la clasificación general, en contraste con un equipo azul que sostiene un dominio sólido y constante.

Con la fase individual cada vez más cerca, el escenario anticipa semanas complejas para los atletas que siguen en juego , en una temporada donde cada decisión y cada carrera pueden ser definitivas.

SV