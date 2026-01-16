Estos son los 10 contenidos más vistos de la semana en Disney+ México

Disney+, la plataforma de streaming de The Walt Disney Company, se mantiene como uno de los servicios más preferidos por las audiencias al concentrar en un solo catálogo contenidos de alto impacto como las producciones de Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y los clásicos animados que han acompañado a distintas generaciones. Esta oferta integral, basada en franquicias consolidadas y títulos exclusivos, ha reforzado su presencia en un mercado cada vez más disputado.

Con una estrategia que combina estrenos recientes, producciones originales y películas emblemáticas, la plataforma renueva semana a semana el ranking de los contenidos más vistos por sus suscriptores. Este listado funciona como un indicador de las tendencias de consumo actuales y confirma la vigencia de las historias que distinguen al universo Disney.

De acuerdo con el conteo más reciente, este es el top 10 de películas más vistas de la semana en Disney+:

Tron Ares

Cuando un programa ultrasofisticado llamado "Ares" es enviado desde el mundo digital al real en una peligrosa misión, la humanidad se encuentra por primera vez con seres de inteligencia artificial.

Avatar: El Camino del Agua

Jake Sully y Ney'tiri han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora cuando una antigua amenaza reaparece.

Avatar: Fuego y Cenizas (Una Mirada Especial)

Avatar

En un exuberante planeta llamado Pandora viven los Na'vi, seres que aparentan ser primitivos pero que en realidad son muy evolucionados. Debido a que el ambiente de Pandora es venenoso, los híbridos humanos/Na'vi, llamados Avatares, están relacionados con las mentes humanas, lo que les permite moverse libremente por Pandora.

Jake Sully, un exinfante de marina paralítico se transforma a través de un Avatar, y se enamora de una mujer Na'vi.

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos

Mr. Fantástico, La Mujer Invisible, La Antorcha Humana y La Mole se enfrentan al desafío más abrumador hasta la fecha al defender la Tierra de Galactus y Silver Surfer.

Enredados

Cuando el bandido más buscado del reino es tomado como rehén por Rapunzel, una adolescente con 20 metros de pelo dorado que busca escapar de la torre, el dúo se embarca en una escalofriante aventura.

Avengers Endgame

En el final épico de la Saga del Infinito, los Avengers se enfrentan a Thanos. Cuando eventos devastadores arrasan con la mitad de la población mundial y fracturan sus filas, los héroes restantes luchan por avanzar. Pero deben unirse para restaurar el orden y la armonía en el universo y traer de vuelta a sus seres queridos.

Otro Viernes de Locos

Anna tiene una hija y está a punto de convertirse en madrastra de otra. Mientras se enfrentan a las innumerables complicaciones que trae consigo la unión de dos familias, Tess y Anna descubren que un rayo puede caer dos veces en el mismo sitio.

Percy Jackson y los Dioses del Olimpo

Después de que el límite del Campamento Mestizo es atacado, Percy Jackson se embarca en una odisea épica en el mar de los monstruos en busca de su mejor amigo, Grover, y el único objeto que podría salvar al campamento: el Vellocino de Oro.

Con ayuda de Annabeth, Clarisse, y el cíclope Tyson, la supervivencia de Percy es clave para detener a Luke, al titán Cronos, así como su plan inminente para derrocar el Olimpo.

Avengers Infinity War

El poderoso Thanos está a punto de hacer que la destrucción reine en el universo. Los Avengers y sus aliados superhéroes arriesgarán todo en la mejor batalla de todos los tiempos.

Este ranking semanal refleja no solo la permanencia y fuerza de los clásicos animados, sino también el alcance de las nuevas propuestas que logran conectar con audiencias de distintas edades. La plataforma apuesta por un equilibrio entre nostalgia y novedad, estrategia que ha demostrado ser clave para mantener su relevancia global.

YC