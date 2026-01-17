Spotify Premiun vs Youtube Music: ¿cuál conviene pagar?

Ante el reciente anuncio de la plataforma de streaming Spotify, en el que se informó un nuevo incremento en los precios de sus suscripciones, distintos usuarios han comenzado a cuestionar la relación entre el costo del servicio y los beneficios que ofrece, así como la existencia de alternativas más accesibles con funciones similares.

Entre las opciones más mencionadas se encuentra YouTube Music, una plataforma que, al igual que Spotify, permite reproducir música, pódcasts y otros contenidos sin conexión a internet y desde distintas partes del mundo. Ambas aplicaciones operan bajo esquemas de suscripción y ofrecen catálogos amplios de contenido sonoro.

Planes y precios de Spotify y YouTube Music

Ambas plataformas cuentan con diferentes modalidades de suscripción que buscan adaptarse a las necesidades de los usuarios. Los precios vigentes son los siguientes:

YouTube Music

Plan individual: 115 pesos mensuales

Plan familiar : 179 pesos mensuales

179 pesos mensuales Plan para estudiantes: 59 pesos mensuales

Spotify Premium

Plan individual: 129 pesos mensuales

Plan familiar: 199 pesos mensuales

Plan para estudiantes: 69 pesos mensuales

Plan dúo: 169 pesos mensuales

¿Cuáles son las principales diferencias entre Spotify y YouTube Music?

En términos generales, Spotify y YouTube Music o frecen acceso a un amplio catálogo musical, reproducción sin conexión, creación de listas personalizadas y disponibilidad de pódcasts. Usuarios señalan que YouTube Music puede resultar atractiva para quienes ya forman parte del ecosistema de YouTube, debido a su integración con YouTube Premium y a la variedad de contenidos disponibles en la plataforma.

Por otro lado, Spotify e s reconocida por la estabilidad de su aplicación, su interfaz y su compatibilidad con dispositivos inteligentes, como bocinas y asistentes virtuales . Además, su sistema de recomendaciones y organización de contenido es uno de los aspectos más valorados por los usuarios.

En cuanto al catálogo, ambas plataformas concentran la mayoría de los lanzamientos musicales comerciales. No obstante, algunos usuarios destacan que YouTube Music permite encontrar versiones alternativas o grabaciones no oficiales que no siempre están disponibles en Spotify.

Tanto Spotify como YouTube Music presentan opciones competitivas en el mercado del streaming musical, con diferencias en precios, planes y experiencia de uso. La elección de una plataforma dependerá de las necesidades, hábitos de consumo y presupuesto de cada usuario , así como de su afinidad con otros servicios digitales asociados a cada aplicación.

