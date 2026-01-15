Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 16 al 18 de enero

Aries

Aries entra en una etapa de renovación total. Su mejor día será el 18 de enero, y llega con una vibra positiva: ganas de verse mejor, de cuidarse más, de iniciar proyectos propios y de dejar atrás malos hábitos. Hay entusiasmo, carisma y magnetismo, pero el gran reto será controlar el carácter, los impulsos y los pensamientos negativos.

En lo económico, es momento de apretarse el cinturón, pagar deudas y ahorrar. Lo ideal es guardar dinero ahora para darse un gran gusto en marzo o abril, ya sea un viaje o una compra importante. También se visualizan propuestas laborales nuevas y soluciones a asuntos legales o de propiedades.

En salud, hay que cuidarse mucho del frío, las gripes, la garganta y los pulmones. El equilibrio será clave: comer mejor, hacer ejercicio, descansar y organizar la mente. Sus números mágicos son 08, 17 y 26, sus colores verde y naranja.

Las cartas hablan de protección espiritual, liderazgo natural y de encontrar por fin soluciones a problemas que venían arrastrándose. El Arcángel Miguel lo acompaña, pero Aries debe ser discreto: guardar secretos, alejarse de personas tóxicas y no confiar en cualquiera.

Tauro

Tauro tiene como mejor día el 17 de enero y el mensaje principal es claro: no creérsela. Aunque es fuerte, trabajador y perseverante, el exceso de orgullo puede meterlo en problemas. Este fin de semana conviene quedarse en casa, descansar, cuidar el cuerpo y alejarse de excesos, sobre todo con el alcohol.

Tauro trae suerte en juegos de azar y movimientos económicos positivos. Sus números mágicos son 05, 19 y 21, y sus colores rojo y naranja. Las cartas marcan transformación, estabilidad y oportunidades para cambiar de coche o mejorar su patrimonio.

El cuerpo pide una limpieza profunda: tomar más agua, comer más ligero, depurarse y moverse más. También es momento de valorar el tiempo propio y no regalárselo a personas que no suman.

En lo espiritual, el Arcángel Metatrón ayuda a cortar malas energías. Se recomienda protección, discreción y reforzar la disciplina personal para que esta buena racha se mantenga.

Géminis

Géminis tendrá su mejor día el 16 de enero y entra en una etapa donde el gran objetivo es construir algo propio: casa, terreno, negocio o un proyecto estable. Ya no es tiempo de seguir gastando en cosas pasajeras o rentas sin sentido.

Aunque viene un periodo de fiestas y reuniones, debe cuidarse de los excesos y de la gente chismosa. Géminis tiene que aprender a decidir por sí mismo y no dejarse influenciar tanto por los demás.

Sus números mágicos son 01, 10 y 22, y sus colores blanco y verde. Las cartas hablan de poder, viajes, crecimiento y nuevas oportunidades. También se marca un año muy activo en movimiento, concursos, proyectos y cambios importantes.

El Arcángel Gabriel lo acompaña, especialmente en temas de salud, comunicación y claridad mental. Se recomienda cuidar las hormonas, no abusar de productos para adelgazar y apostar más por disciplina, agua y ejercicio.

Cáncer

Cáncer entra en uno de sus mejores momentos del año. Su mejor día será el 19 de enero y todo apunta a una mejoría económica, emocional y de salud. Después de un año complicado, ahora empieza a recuperar estabilidad.

Se ven arreglos de papeles, trámites legales, temas de migración y, para muchos, incluso la llegada de un embarazo o un nuevo miembro a la familia. Eso sí, debe aprender a delegar responsabilidades y dejar de cargarse con todo.

Sus números mágicos son 13, 14 y 40, y sus colores amarillo y azul. Las cartas hablan de dinero rápido, cambios importantes y crecimiento, pero también advierten: no prestar dinero, no volver con exparejas y no pelear con la familia.

El Arcángel Uriel será su gran aliado en temas de trabajo, negocios y contratos. Se recomienda activar la energía del dinero, ordenar la casa, moverse más y visualizar claramente lo que quiere para su futuro.

Leo

Leo entra en un momento de renovación, crecimiento y estabilidad. Su día más fuerte es el 17 de enero, una fecha ideal para reunirse con la familia, organizar una comida o simplemente disfrutar con personas positivas.

La recomendación principal es soltar rencores, enojos y deseos de venganza: el pasado ya no vuelve y cargarlo solo desgasta.

En lo económico, es momento de ajustarse, pagar deudas y ahorrar, ya que se visualiza un viaje en marzo o abril. También se ve la posibilidad de buscar un ingreso extra. Mucho cuidado con familiares o personas que solo se acercan a pedir dinero.

Habrá invitaciones a eventos, conciertos o partidos: acepta, cambia de ambiente y relájate. Leo ha estado muy tenso últimamente y necesita descanso.

Los números mágicos son el 06, 20 y 35, junto con los colores de suerte que serán el Amarillo y naranja.

En las cartas aparece El Sol, lo que confirma fuerza, éxito y capacidad de reinventarse. También hay advertencia sobre envidias, malas energías o gente con malas intenciones: abre bien los ojos con quién te rodeas.

El arcángel que acompaña a Leo es Uriel, quien impulsa los negocios, el dinero, los proyectos propios y los trámites de viajes o visas. Se abren oportunidades importantes en lo laboral y económico.

Virgo

Virgo se siente más estable, más tranquilo y con mejor ánimo. Su mejor día es el 16 de enero. Hay noticias positivas en dinero, pagos atrasados o reconocimiento en el trabajo. También se ve que se está alejando de personas tóxicas.

Este fin de semana será de reuniones, convivencias y contactos con personas importantes para hacer negocios.

La recomendación es no meterse en problemas que no son suyos y empezar a priorizarse más.

Cuidado con los excesos: comida, alcohol, vicios o desvelos. Todo debe ir con medida. Se ven trámites relacionados con herencias, escrituras o documentos importantes.

Los números mágicos son 04, 23 y 31, mientras que los colores de la suerte son el Amarillo y azul.

Las cartas traen La Templanza y el Diez de Oros, lo que habla de equilibrio, estabilidad económica y pago de deudas. También hay advertencia: no caigas en fraudes ni pirámides financieras.

El arcángel que lo protege es Miguel, quien ayuda a cortar malas energías, chismes y envidias. Es un gran momento para empezar un negocio, cambiar de casa o planear un viaje corto.

Libra

Libra vivirá un fin de semana muy familiar, social y alegre. Necesita empezar a definir qué quiere para este 2026: estudios, trabajo, casa, ahorro o nuevos proyectos. Es tiempo de enfocarse.

Habrá salidas, citas, reuniones y mucha atención del entorno. Su mejor día es el 18 de enero y podría recibir un regalo o una sorpresa atrasada.

Los números mágicos son 18, 25 y 29, mientras que los colores de la suerte son rojo intenso y azul.

En lo laboral se ve un ascenso, una mejora de puesto o más responsabilidades con mejor sueldo. También es buen momento para hacer un inventario personal: tirar, vender o regalar lo que ya no sirve y quedarse solo con lo bueno.

Las cartas traen El Mundo y Los Enamorados: viajes, contactos con extranjeros y la llegada de un amor nuevo y compatible. También es momento de arreglar papeles, pasaporte, visa o residencia.

El arcángel que acompaña a Libra es Metatrón, quien promete un milagro si se le pide con fe y enfoque. Libra entra en una etapa de expansión, viajes y nuevas oportunidades.

Escorpión

Escorpión viene sensible, nervioso y un poco cargado de preocupaciones. La recomendación principal es soltar el control, dejar las cosas en manos de Dios y no tomarse todo tan personal.

Será un fin de semana de fiestas, reuniones y compras. También se ve una promoción laboral o un reconocimiento importante. Su mejor día es el 19 de enero.

Los números mágicos son 03, 31 y 45, mientras que los colores de la suerte son Naranja y azul.

Su punto débil es el cuello, la cabeza y la nuca, por estrés y exceso de pensamientos. Necesita descansar más y pensar menos.

Las cartas hablan de cambio de coche, compra de algo importante y cierre de ciclos. También alertan sobre una persona cercana con malas intenciones: no todos los que sonríen son amigos.

El arcángel que lo protege es Rafael, quien recomienda hacer una limpieza profunda en casa, ordenar espacios y depurar el celular y las cosas viejas. Esto ayudará a liberar energías negativas y atraer bienestar.

Sagitario

Sagitario entra en una etapa de decisiones grandes, cambios importantes y acción inmediata. Ya no es momento de planear ni de contar lo que quiere hacer: es momento de hacerlo. Si quiere cambiar de trabajo, mudarse, emprender un negocio, cambiar de pareja o de ciudad, este es el punto de arranque.

Su mejor día es el 16 de enero. Sus números mágicos son 09, 12 y 27, y sus colores serán azul fuerte y blanco.

Se ve un periodo muy activo, con trámites de papeles, asuntos legales, temas de casa o coche que por fin se acomodan. También es un fin de semana de reuniones, celebraciones y buen ánimo.

En salud, debe cuidar el peso, la alimentación y moverse más: Sagitario tiende a excederse con la comida y luego a no querer hacer ejercicio. La clave es equilibrio.

Las cartas hablan de triunfo, estabilidad y superación de problemas pasados, pero advierten sobre chismes en el trabajo y envidias. Conviene protegerse energéticamente y no confiar en cualquiera.

Se ve la compra de un vehículo, planes de vacaciones y hasta cambios en casa, especialmente en la cocina o el espacio donde más convive.

El arcángel que lo protege es Miguel, quien le dará seguridad, fuerza y protección. Recomendación clave: no cargar problemas ajenos, no confiar demasiado y escuchar más su intuición.

Capricornio

Capricornio necesita recuperar el equilibrio mental, emocional y espiritual. Los últimos días han sido confusos, con estrés, cansancio y pensamientos desordenados. Ahora es momento de alinearse, organizarse y volver a enfocarse en el futuro.

Su mejor día es el 18 de enero. Sus números mágicos son 11, 28 y 37, y sus colores serán blanco y azul.

Viene un pago extra o dinero inesperado, pero la recomendación es clara: ahorrar, pagar deudas y arreglar pendientes. También es un gran momento para retomar estudios, cursos o capacitación.

Las cartas hablan de dinero, poder, justicia y resolución de un problema antiguo. También advierten que los peores enemigos a veces están cerca, por lo que debe protegerse y no confiar ciegamente.

En salud, su punto débil es la ansiedad, el insomnio y la presión mental. Necesita caminar más, ordenar horarios, leer, desconectarse del estrés y acercarse más a lo espiritual.

Se recomienda arreglar cosas descompuestas en casa, limpiar energías, ordenar espacios y, si es posible, acercarse al mar o a la naturaleza.

El arcángel que lo acompaña es Rafael, quien promete sanación, protección espiritual y liberación de cargas negativas. Capricornio tiene todo para triunfar, pero debe dejar de sabotearse y empezar a creérsela.

Acuario

Acuario está entrando en su gran año. Es el signo con mayor fuerza, proyección y crecimiento. Viene una etapa de abundancia, estabilidad económica y expansión total, pero primero debe alejarse de personas tóxicas y dejar de autosabotearse.

Su mejor día es el 19 de enero. Sus números mágicos son 15, 24 y 30, y sus colores serán naranja y rosa mexicano.

Este es el momento de hacer cambios sin miedo: casarse, divorciarse, mudarse, cambiar de trabajo, abrir un negocio o irse a vivir a otro lugar. Lo que decida ahora tiene gran probabilidad de éxito.

Las cartas hablan de dinero que llega, crecimiento laboral, negocios propios y mucha atracción personal. También se marca un año de estudios, tesis, cursos y cierre de etapas.

Habrá muchos pretendientes y movimiento en el amor, pero el amor verdadero y estable llega después de agosto. Por ahora, es etapa de disfrutar y aprender.

El arcángel que lo protege es Metatrón, quien le dará inteligencia, claridad mental y protección espiritual. Consejo clave: entre más luz tenga, más envidia habrá; cuídate y no confíes en todo el mundo.

Piscis

Piscis entra en un año de crecimiento económico, madurez personal y cambio de mentalidad. Es un signo generoso, sensible y creativo, pero a veces demasiado emocional. Ahora necesita ser más práctico y más decidido.

Su mejor día es el 16 de enero. Sus números mágicos son 02, 07 y 34, y sus colores serán amarillo y verde.

Este es el momento de dejar lugares, trabajos o relaciones donde ya no es feliz. No quedarse por costumbre. El año apenas empieza y Piscis tiene una gran oportunidad de reinventarse.

Las cartas hablan de dinero, suerte en juegos de azar y abundancia, aunque en el amor será un año más de aprendizaje que de estabilidad.

En salud, debe dejar atajos y soluciones mágicas y volver a lo básico: caminar, tomar agua, moverse, comer mejor. El cuerpo necesita constancia, no extremos.

Piscis debe trabajar mucho la autoestima, la motivación y la visualización: verse bien, hablarse bien y creerse capaz. Cuando lo haga, todo empezará a acomodarse.

Con información de Mhoni Vidente

