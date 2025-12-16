México se quedará sin premios Oscar en 2026

Si bien Frankenstein de se mantiene en competencia optanto hasta por seis categorías distintas, las producciones mexicanas se han quedado fuera de los Premios Oscar 2026. No nos moverán de Pierre Saint-Martin se encontraba en la prelista, sin embargo, no paso el corte dado a conocer esta tarde por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

Es la séptima ocasión consecutiva en que México no avanza, siendo "ROMA", de Alfonso Cuarón en 2018, la más reciente y que incluso obtuvo la estatuilla.

La "short list" es una selección que se hace de las alrededor de 100 contendientes enviadas de igual número de países, de la cual saldrá la categoría final que se dará a conocer a mediados de enero.

Entre las 15 cintas internacionales accedieron

Sirat (España)

El agente secreto (Brasil)

Belén (Argentina)

Sentimental Value (Noruega)

Palestina 36 (Palestina)

No Other Choice (Corea del Sur).

¿Quiénes integran la short list rumbo al Oscar 2026?

Frankenstein, de Guillermo del Toro, fue contemplada en la short list de Casting, Fotografía, Maquillaje, Música Original, Sonido y Efectos Visuales, donde también está el fenómeno de Sinners.

El fenómeno de Kpop Demon Hunters está en la lista de Canción Original con "Golden", la cual por ahora tiene enfrente a "No place like home" y "The girl In the bubble", interpretadas por Cynthia Erivo y Ariana Grande en Wicked: For Good.

Te puede interesar: El mejor platillo de México se come en Guadalajara, según Taste Atlas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB