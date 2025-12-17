Fiscalía va por cargos máximos en el caso Rob Reiner

La Fiscalía del condado de Los Ángeles se prepara para presentar uno de los cargos más graves de su historia reciente: dos acusaciones de asesinato en primer grado con circunstancias especiales contra Nick Reiner, hijo del reconocido director y actor Rob Reiner, por la muerte de sus padres en su residencia del exclusivo vecindario de Brentwood.

El fiscal de distrito Nathan Hochman confirmó que la acusación incluirá el uso de un arma letal, un cuchillo, y la agravante de múltiples homicidios, lo que abre la puerta a una posible cadena perpetua sin libertad condicional o incluso la pena de muerte, aunque esta última opción aún no ha sido formalmente solicitada. Nick Reiner, de 32 años, permanece detenido sin derecho a fianza.

El anuncio se produjo apenas dos días después de que Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michele Singer Reiner, de 70, fueran encontrados sin vida con múltiples heridas de arma blanca. La policía arrestó a su hijo la noche del domingo, horas después del hallazgo, sin que opusiera resistencia.

Comparecencia judicial aplazada

Aunque se esperaba que Nick Reiner compareciera ayer ante un tribunal de Los Ángeles, su abogado defensor, Alan Jackson, informó que el acusado no cuenta con autorización médica para presentarse. De acuerdo con la defensa, todos los reclusos deben recibir un alta que confirme que están en condiciones físicas y mentales adecuadas para enfrentar una audiencia judicial.

El acusado se encuentra además bajo vigilancia por riesgo de suicidio en la Cárcel Central de Hombres del condado de Los Ángeles. Jackson, quien ha representado a figuras como Harvey Weinstein y fue protagonista del documental de HBO sobre el caso Karen Read, evitó hacer comentarios sobre el fondo del proceso y señaló que su cliente aún no ha presentado una declaración de culpabilidad.

Alan Jackson. El abogado defensor informó que Nick Reiner no compareció ante el tribunal de Los Ángeles por falta de autorización médica. EFE

Las horas previas a la tragedia

De acuerdo con reportes citados por medios estadounidenses, las horas previas al crimen estuvieron marcadas por un comportamiento errático. Nick Reiner fue visto el sábado por la noche en una fiesta navideña organizada por el comediante Conan O’Brien, donde, según testigos, no interactuó con los invitados, vestía de manera inapropiada para el evento y parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia.

En ese encuentro habría sostenido una discusión a gritos con su padre, tras la cual Rob y Michele Reiner abandonaron la reunión. Más tarde, Nick se registró en un hotel alrededor de las 4:00 de la mañana del domingo. Cuando el personal ingresó a su habitación horas después, encontró la ducha llena de sangre y manchas hemáticas en la cama.

Ese mismo día por la tarde, los cuerpos de Rob y Michele fueron descubiertos en su casa. Una de sus hijas alertó a la policía y señaló que un miembro de la familia podría ser el responsable.

Un historial marcado por la adicción

Nick Reiner, en más de una ocasión, habló públicamente de sus luchas de larga data con la adicción a las drogas y al alcohol, un problema que lo llevó a entrar y salir de centros de rehabilitación desde la adolescencia. Vivía en una casa anexa a la de sus padres, una situación que, según allegados, buscaba mantenerlo cerca de su familia mientras intentaba estabilizarse.

Padre e hijo exploraron esa relación compleja en la película “Being Charlie” (2016), dirigida por Rob Reiner y coescrita por Nick. Aunque no era autobiográfica, ambos reconocieron que el proyecto les permitió entenderse mejor. “No importaba lo que pasara con la película, ya habíamos ganado”, dijo entonces el cineasta.

Investigación en curso y silencio familiar

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no revelaron un posible motivo del crimen. Los representantes de la familia Reiner no han respondido a solicitudes de comentarios, y la Fiscalía subraya que los cargos no constituyen una prueba de culpabilidad, la cual deberá presentarse ante un gran jurado.

Mientras la investigación continúa y se espera la comparecencia formal del acusado, el caso sigue generando ondas de choque en Hollywood: una tragedia familiar que contrasta de forma brutal con el legado de risas, humanidad y cine que Rob Reiner dejó al mundo.

Rob Reiner, Meg Ryan y Billy Crystal posan durante la proyección por el 30 aniversario de “When Harry Met Sally”, uno de sus filmes más aclamados. AFP/C. Gallay

Una vida de cine, humor y compromiso

La conmoción por el crimen se amplificó por la figura pública de las víctimas. Rob Reiner fue una de las personalidades más influyentes del cine estadounidense de las últimas décadas: ganador del Emmy por “All in the Family” y director de clásicos como “When Harry Met Sally…”, “The Princess Bride”, “This Is Spinal Tap”, “Misery” y “A Few Good Men”. Hijo del legendario comediante Carl Reiner, fallecido en 2020, Rob construyó un legado asociado al humor, la empatía y el compromiso político.

Michele Singer Reiner, fotógrafa y productora, fue además una defensora activa de los derechos LGBTQ+. La pareja estuvo casada durante 36 años, se conoció en el rodaje de “When Harry Met Sally…” y fue reconocida como una presencia constante en causas liberales y en la política demócrata.

Las muestras de duelo no tardaron en llegar. Kathy Bates, ganadora del Oscar por “Misery”, destacó la brillantez y la bondad de Rob Reiner y el talento de Michele como fotógrafa. El expresidente Bill Clinton los describió como “personas generosas que mejoraron a todos los que los conocieron”, mientras figuras de Hollywood y la política lamentaron una pérdida que calificaron de devastadora.