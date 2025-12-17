Mariah Carey bate su propio récord

Mariah Carey ha vuelto a confirmar su reinado absoluto en la música navideña. Su emblemático villancico “All I Want for Christmas Is You” alcanzó esta semana un hito histórico al mantenerse durante 20 semanas en el primer lugar del Billboard Hot 100, una marca inédita para cualquier canción desde la creación de la lista.

El logro consolida a la cantante estadounidense como una figura única en la historia del pop: ninguna otra canción ha logrado liderar el ranking durante tantas semanas acumuladas, superando a éxitos contemporáneos como “A Bar Song (Tipsy)”, de Shaboozey, que encabezó la lista en 2024, y “Old Town Road”, de Lil Nas X junto a Billy Ray Cyrus, que dominó el Hot 100 en 2019, ambos durante un solo ciclo de lanzamiento, según datos de la revista Billboard.

Con este récord, Carey también reafirma su dominio previo en la lista. Entre 1995 y 1996, “One Sweet Day”, interpretada junto a Boyz II Men, permaneció 16 semanas consecutivas en el número uno, una marca que resistió más de dos décadas hasta ser igualada por “Despacito”, de Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber, en 2017. Ahora, la cantante no solo vuelve a ocupar el primer lugar, sino que amplía su propio legado.

El impacto de “All I Want for Christmas Is You” va más allá del liderazgo en el número uno. La canción acumula ya 77 semanas dentro del Hot 100, empatando con “Levitating”, de Dua Lipa, como el tema de una artista femenina con mayor permanencia en la lista. Se trata de una hazaña notable para una canción estacional que, lejos de agotarse, parece fortalecerse año con año.

Lanzada originalmente en noviembre de 1994 como parte del álbum ‘Merry Christmas’, la canción tuvo un éxito inmediato en ventas, pero su ascenso en las listas contemporáneas se vio limitado durante años por las reglas de Billboard, que privilegiaban sencillos físicos. Fue hasta el auge del streaming y los cambios en la metodología de medición cuando el tema comenzó a reflejar plenamente su popularidad sostenida.

De acuerdo con Billboard, el villancico entró por primera vez al top 10 en diciembre de 2017 y alcanzó el top 5 durante la temporada navideña de 2018. Desde entonces, su presencia en la cima se ha vuelto casi una tradición anual: lideró la lista durante las fiestas de 2019 (tres semanas), 2020 (dos), 2021 (tres), 2022 (cuatro), 2023 (dos) y 2024 (cuatro), hasta completar las 20 semanas en total.

El Billboard Hot 100 combina datos de streaming de audio y video oficiales, ventas digitales y físicas, así como difusión radial en Estados Unidos. Estos datos son auditados por Luminate, proveedor independiente que revisa exhaustivamente la información antes de la publicación semanal de las listas.

Tres décadas después de su lanzamiento, “All I Want for Christmas Is You” no solo sigue vigente, sino que se ha convertido en un fenómeno cultural global, reafirmando a Mariah Carey como la indiscutible “reina de la Navidad” y demostrando que algunos clásicos no solo envejecen bien, sino que siguen haciendo historia.

Otros récords