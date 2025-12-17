Miércoles, 17 de Diciembre 2025

Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY miércoles 17 de diciembre

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este miércoles

Por: Moisés Figueroa

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este miércoles. ESPECIAL

Aries: Lánzate a la aventura de vivir, sentir, gozar y vibrar. Aprovecha la energía de Marte en Capricornio que te impulsa a hacer todo aquello que habías dejado para después. Es tiempo de salirte de dos o tres círculos de confort. La buena fortuna te está tomando de la mano y llevándote al lugar adecuado.

Tauro: Tus ángeles de la guarda, guías y ancestros te están orientando y mostrando el mejor camino a seguir. Hay aspectos que te brindan luz, paz, armonía y tranquilidad, además de importantes cambios en tu vida personal que detonarán excelentes mejoras en tu economía.

Géminis: Quítate el antifaz y observa las cosas como realmente son. Es un gran momento para tomar decisiones importantes. Venus, Mercurio y el Sol en Sagitario forman una combinación muy positiva para ti, especialmente en lo laboral, profesional y económico.

Cáncer: No hay nada ni nadie que detenga tu ánimo, perseverancia y tenacidad. Se marca un momento muy especial en el ámbito profesional, donde puedes recibir recompensas, reconocimientos, regalos, aplausos, promociones o propuestas muy valiosas para las próximas semanas.

Leo: Estás brillando intensamente, y si a alguien le molesta tu luz, que se ponga lentes. Se presenta una reunión importante que beneficia tu futuro a corto plazo en lo profesional y laboral. Es momento de tomar decisiones que mejorarán tus ingresos. También hay cambios dentro de la organización del hogar.

Virgo: La rueda de la fortuna está totalmente a tu favor. Ya pensaste suficiente; ahora es momento de avanzar. Es tiempo de concretar esa compra, venta, negociación o determinación en tu vida laboral y profesional.

Libra: Te lanzas con firmeza diciendo: “Esto es lo que quiero y esto me corresponde”. Los aspectos te otorgan fuerza y amor propio. Aunque sigues buscando la armonía, ahora marcas límites claros y defiendes lo que es justo para ti. Es un momento de ganar.

Escorpión: Nada te detiene. Te sientes alegre, pleno y disfrutando cada instante. Surge una propuesta o oportunidad que conviene mucho a tu futuro profesional a corto plazo. También se abren diferentes caminos laborales que ya estás considerando.

Sagitario: A través de tus relaciones sociales, intuición, percepción y creatividad, das en el punto exacto para cerrar ciclos y abrir otros nuevos. Esto te brinda mayor libertad de acción y más paz interior.

Capricornio: Marte en tu signo te sigue favoreciendo de forma muy positiva. Se resuelven temas de comunicación en el trabajo, se abren oportunidades de empleo o aumentos de ingresos. También se marcan compras o ventas importantes relacionadas con bienes raíces.

Acuario: Pon los pies en la tierra, los ojos en el cielo y la mano en el corazón antes de tomar decisiones laborales o profesionales. Cuando guardas el corazón en calma, todo fluye mejor. Recuerda que naciste para brillar, avanzar y convertir tus sueños en realidad. Expón tus necesidades: serán escuchadas.

Piscis: Evita enfadarte o alterarte por personas poco prudentes. Fluye, envía amor y bendiciones, y sigue adelante. Cierra ciclos y círculos cuando sea necesario para no contaminar tu energía.

