¿BTS en el Zócalo Gratis? Cuántas personas irían si Claudia Sheinbaum lo consiguiera, según la IA

La idea suena imposible, pero no deja de despertar emoción: un concierto gratuito de BTS en el corazón de la Ciudad de México. Aunque se trata de un escenario hipotético, herramientas de inteligencia artificial ya estiman qué tan grande podría ser el evento y cuáles serían sus implicaciones.

Un escenario hipotético que enciende al ARMY

¿Qué pasaría si la presidenta Claudia Sheinbaum lograra traer a BTS para un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México?

La pregunta ha circulado en redes sociales y medios digitales, donde fans del grupo —conocidos como ARMY— han imaginado un evento histórico. Aunque no existe confirmación oficial, el ejercicio permite dimensionar el fenómeno global del K-pop en México.

¿Cuántas personas podrían asistir? Esto dice la IA

De acuerdo con estimaciones generadas mediante modelos de análisis de eventos masivos y tendencias de búsqueda, la asistencia podría superar fácilmente entre 800 mil y 1.5 millones de personas.

El Zócalo capitalino ha sido sede de eventos multitudinarios, como conciertos de artistas internacionales y celebraciones oficiales, con cifras que han alcanzado el millón de asistentes. En comparación, BTS ha agotado estadios en minutos en ciudades como Los Ángeles o Seúl, lo que refuerza la hipótesis de una convocatoria sin precedentes en México.

Así lució hoy el zócalo, con cientos de fans que se reunieron para recibir a los integrantes de la banda, quienes salieron a saludar desde los balcones del Palacio Nacional, en compañía de la Presidenta Claudia Sheinbaum. SUN/D. Simón Sánchez

Popularidad de BTS en México: la clave del fenómeno

El grupo surcoreano no solo domina las listas globales, también tiene una de las bases de fans más grandes en América Latina. Según datos de plataformas como Spotify y TikTok, México se encuentra entre los países con mayor número de reproducciones y contenido relacionado con BTS.

Esto explica por qué un evento gratuito podría atraer no solo a capitalinos, sino a fans de todo el país e incluso del extranjero.

Implicaciones logísticas: un reto monumental

Organizar un concierto de este nivel en el Zócalo implicaría desafíos importantes en seguridad, movilidad y protección civil.

Puntos clave a considerar:

Control de multitudes en una zona histórica

Cierres viales y afectaciones al transporte público

Instalación de pantallas y audio para grandes distancias

Coordinación con autoridades locales y federales

Protocolos de emergencia y atención médica

Además, la infraestructura debería adaptarse para un evento de escala global, similar a los conciertos masivos organizados previamente por el gobierno de la Ciudad de México.

¿Por qué un evento así sería tan importante?

Más allá del espectáculo, un concierto gratuito de BTS en el Zócalo tendría un impacto cultural y económico significativo. Por un lado, reforzaría la posición de México como destino clave para el entretenimiento internacional. Por otro, impulsaría el turismo, el comercio local y la proyección global de la ciudad.

También representaría un acercamiento entre culturas, al integrar el fenómeno del K-pop con uno de los espacios más emblemáticos del país.

Aunque por ahora se trata solo de un ejercicio hipotético, la idea de BTS en el Zócalo evidencia el enorme alcance del grupo y la fuerza de su fandom. La pregunta no es solo si podría suceder, sino qué tan preparado estaría México para un evento de tal magnitud. Porque si algo queda claro, es que la respuesta del público sería, sin duda, masiva.

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KR