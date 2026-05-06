Cinemex se luce con dos estrenos imperdibles este jueves 7 de mayo

La cartelera de mayo se renueva con propuestas para todos los gustos y este jueves 7 de mayo llegarán a las salas de Cinemex dos producciones que prometen atrapar al público con historias completamente distintas.

Por un lado, una aventura animada llena de misterio y humor; por el otro, un intenso drama que explora las consecuencias de las decisiones impulsivas y los deseos prohibidos.

Ambas cintas buscan convertirse en opciones imperdibles para quienes planean visitar el cine esta semana.

A continuación te compartimos los dos estrenos imperdibles de este jueves 7 de mayo en Cinemex:

Las Ovejas Detectives

La primera de ellas es Las Ovejas Detectives, una historia original que mezcla comedia, intriga y personajes entrañables. La trama sigue a George, un pastor apasionado por las novelas policiacas que acostumbra leerle historias de detectives a sus ovejas antes de dormir, convencido de que ellas no comprenden nada.

Sin embargo, un extraño acontecimiento dentro de la granja cambia por completo la rutina del lugar y obliga al rebaño a tomar cartas en el asunto.

Deseo

El segundo estreno es Deseo, un drama que gira en torno a Lucero, una reconocida abogada que aparenta llevar una vida estable y exitosa. No obstante, todo comienza a tambalearse cuando surge una fuerte atracción hacia el instructor de natación de su hija.

Lo que inicia como un impulso inesperado terminará llevándola a enfrentar decisiones que podrían poner en riesgo su matrimonio, su familia y la imagen de perfección que ha construido durante años.

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MF